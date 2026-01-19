La bolsa española baja el 1,07 % por nuevos aranceles de Trump y recogida de beneficios

Madrid, 19 ene (EFECOM).- La bolsa española apuesta por recoger beneficios este lunes, tras el récord de cierre del pasado viernes, y bajaba el 1,07 % a mediodía por las amenazas arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump, a los países europeos que se oponen a sus deseos de anexionar Groenlandia.

El índice de referencia del parqué nacional cedía a esta hora 189,5 puntos, ese 1,07 %, hasta 17.521,4 puntos. El viernes pasado, cerró en el máximo histórico de 17.710,9 puntos.

En Europa, con el euro en 1,1622 dólares y una subida del 0,2 %, Milán cedía el 1,85 %, París el 1,68 %, Fráncfort el 1,46 % y Londres el 0,67 %.

La bolsa española iniciaba la jornada con pérdidas de alrededor del 1 % que le acercaban a 17.500 puntos, condicionada por el descenso de los futuros sobre los índices estadounidenses y europeos, que registraban mayores caídas porcentuales.

Además, Wall Street había bajado el viernes: el índice Dow Jones de Industriales el 0,17 % y el 0,06 % el S&P 500 y el tecnológico Nasdaq Composite.

En Asia, han caído este lunes Hong Kong, el 1,05 %, y Tokio, el 0,65 %; mientras que Seúl ha subido el 1,32 % para lograr un sumar un récord, y Shanghái el 0,29 %.

Se han publicado hoy datos de la economía China (el PIB creció el 5 % el año pasado y la producción industrial el 5,2 % en diciembre, mientras que las ventas minoristas aumentaron solo el 0,9 %).

En la evolución bursátil, está influyendo el anuncio de Trump del sábado sobre la imposición de un arancel del 10 %, a partir de febrero, a los países europeos que apoyan a Groenlandia y que podrían provocar una ruptura del acuerdo comercial entre Estados Unidos y Europa.

La inflación de la zona euro cayó dos décimas en diciembre, hasta el 1,9 %, lo que aumenta las expectativas de bajadas de los tipos de interés en Europa.

Wall Street no abre hoy por festivo (aniversario del nacimiento de Martin Lhuter King).

Todos los grandes valores bajaban al mediodía en la bolsa española: Banco Santander, el 1,77 %; Inditex, el 1,07 %; BBVA, el 1 %; Iberdrola y Repsol el 0,35 % cada uno; y Telefónica el 0,06 %.

La mayor caída del IBEX correspondía a Puig, el 3,34 %, tras los datos chinos; en tanto que Grifols cedía el 2,8 %, Enagás el 2,63 %, Rovi el 2,22 % y Sacyr el 2,09 %. Solo subía una compañía de ese índice: Cellnex, el 0,96 %.

En el mercado continuo destacaban la bajada del 6,07 % de Soltec y la subida del 6,14 % de Nicolás Correa.

El barril de petróleo Brent perdía el 0,65 %, hasta 63,7 dólares.

La rentabilidad de la deuda española apenas varía sobre el cierre del viernes y se situaba en el 3,217 %, con la prima de riesgo con Alemania en 38,8 puntos básicos.

Por las pretensiones de Trump, la cotización del oro subía el 1,47 %, hasta 4.663,7 dólares (esta madrugada había alcanzado el máximo histórico del 4.690,59 dólares), en tanto que la plata subía el 3,38 % y se cambiaba a 93,18 dólares (al comienzo de la sesión registró el récord de 94,12 dólares).

El bitcóin bajaba el 2,54 % y se negociaba a 92.962 dólares. EFECOM

