La Bolsa española abre con caída del 1 % ante nuevas tensiones entre EE. UU. y Europa

Madrid, 19 ene (EFECOM).- La Bolsa española cae en los primeros minutos de sesión de este viernes en torno al 1 %, tras cerrar el pasado viernes en zona de máximos, por encima de los 17.710 puntos, por las nuevas amenazas arancelarias de EE. UU. a Europa tras el envío de tropas a Groenlandia para evitar el deseo anexionista de Donald Trump.

En los primeros compases de sesión, el selectivo español, IBEX 35, resta 170,8 puntos, el 0,96 %, y se sitúa en 17.540,7 puntos. En lo que va del año, el IBEX reduce sus ganancias al 1,38 %.

Los valores que más caen son Fluidra, que pierde el 2,17 %; seguido de Banco Santander, el 2,11 %; Acciona Energía, el 2,01 %; Unicaja, el 1,98 %; Rovi, el 1,80 %; Enagás, el 1,69 %; y Caixabank, el 1,59 %.

Cinco valores están en positivo: Indra, beneficiada por las tensiones comerciales, que sube el 2,23 %; seguida de Cellnex, con el 0,65 %; Redeia, con el 0,54 %; Telefónica, con el 0,24 %; e Iberdrola, con el 0,03 %.

En el mercado continuo, las más bajistas son Técnicas Reunidas, el 3,36 %; Prisa, el 3,34 %; Gestamp y Lingotes, ambas con el 2,57 %.

Las que más suben son: Duro Felguera, con el 3,26 %; Squirell, con el 3,25 %; Renta Corporación, con el 2,78 %; Deoleo, con el 2,70 %; y Nyesa, con el 2,44 %.

Con el euro apreciándose el 0,32 % frente al dólar y situado en 1,162 unidades, en Europa los mercados también han abierto con caídas: Milán del 1,33 %, Fráncfort del 1,11 %, Londres del 0,24 % y París del 0,02 %.

El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, se deja el 1,43 %.

En la eurozona se conocerá hoy el dato final anual de diciembre del IPC, y en España se ha informado de que la compraventa de viviendas remontó en noviembre y subió un 7,8 % interanual hasta las 58.546 operaciones.

En Asia, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cayó un 0,65 % este lunes por la toma de beneficios de los inversores y las amenazas arancelarias de Estados Unidos; el principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, ganó un 1,32 %; el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái subió un 0,29 %; el parqué de Shenzhen se anotó el 0,09 %; y el Hang Seng, a falta del cierre, cae el 1,17 %.

Los futuros de Wall Street avanzan caídas que son del 1,25 % para el S&P 500, del 0,90 % para el Nasdaq y del 0,89 % para el Dow Jones de Industriales, tras cerrar el pasado viernes con leves caídas.

La situación geopolítica ha llevado al oro y la plata a alcanzar nuevos máximos históricos esta madrugada de casi 4.700 dólares la onza y de 94 dólares, respectivamente.

En el caso del petróleo, el barril del Brent, de referencia en Europa cae el 0,50 % y se sitúa en 63,79 dólares el barril; mientras que el West Texas Intermedaite (WTI), de referencia en EE. UU., cede el 0,47 %; hasta los 59,06 dólares.

En el mercado de bonos, la rentabilidad del alemán a largo plazo cae hasta el 2,829 % y la del español hasta el 3,217 %, con la prima de riesgo en 39,2 puntos básicos.

El bitcóin pierde el 2,75 %, hasta los 92.776,7 dólares. EFECOM

