La Bolsa de Shanghái gana un 0,29 % y la de Shenzhen, un 0,09 %

Shanghái (China), 19 ene (EFECOM).- El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái ganó hoy un 0,29 % tras sumar 12,09 puntos hasta los 4.114.

Por su parte, el parqué de Shenzhen se anotó 12,97 unidades (+0,09 %) y finalizó con 14.294,05. EFECOM