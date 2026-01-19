Espana agencias

La Bolsa de Shanghái gana un 0,29 % y la de Shenzhen, un 0,09 %

Shanghái (China), 19 ene (EFECOM).- El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái ganó hoy un 0,29 % tras sumar 12,09 puntos hasta los 4.114.

Por su parte, el parqué de Shenzhen se anotó 12,97 unidades (+0,09 %) y finalizó con 14.294,05. EFECOM

