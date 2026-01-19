Espana agencias

La Bolsa de São Paulo cierra estable pese a la tensión causada por disputa por Groenlandia

São Paulo, 19 ene (EFECOM).- La Bolsa de São Paulo cerró prácticamente estable este lunes, con una ligera subida del 0,03 %, tras haber oscilado todo el día en medio de las tensiones generadas por la disputa entre EE.UU. y Europa por Groenlandia y ante la baja liquidez del día por el festivo en Estados Unidos.

El Ibovespa, principal índice de referencia del mayor mercado bursátil de América Latina, terminó la jornada en los 164.850 puntos, tras haber oscilado entre un mínimo de 164.240 y un máximo de 165.150 puntos.

En el mercado de divisas, impactado igualmente por las tensiones mundiales y la baja liquidez, el real cerró con una apreciación del 0,16 % frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,3640 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El movimiento bursátil en Brasil reflejó el aumento de la cautela de los inversores ante la tensión generada por el anuncio del presidente de EEUU, Donald Trump, de que le impondrá aranceles adicionales a los países europeos que no apoyen sus pretensiones sobre Groenlandia.

Entre las acciones tradicionalmente más negociadas en la plaza paulista, las preferenciales de la petrolera Petrobras se apreciaron un 0,28 % y las ordinarias del gigante minero Vale cedieron un 0,40 %.

Las acciones del Ibovespa que más subieron en la jornada fueron los ordinarios de la operadora turística CVC, que saltaron un 4,56 % luego de que sus controladores anunciaran haber aumentado su participación accionarial.

También destacaron los ordinarios de la operadora de seguros de salud Hapvida, con una subida del 4,16 %, y los ordinarios de la reaseguradora IRB Brasil (+3,0 %).

En la punta contraria, las acciones del Ibovespa con las mayores bajadas fueron las ordinarias de la plataforma virtual de cupones de descuentos Meliuz (-4,27 %), las ordinarias del fabricante de cosméticos Natural (-4,06 %) y las ordinarias de la Companhia Siderurgica Nacional (-2,94 %).

El volumen negociado este lunes en la Bolsa de São Paulo fue de 12.511 millones de reales (unos 2.330 millones de dólares o unos 2.002 millones de euros), casi la tercera parte del movimiento del viernes por la baja liquidez, en poco más de 2,9 millones de operaciones financieras. EFE

