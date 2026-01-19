Espana agencias

La Bolsa de Londres cierra a la baja pese a las fuertes ganancias de las aseguradoras

Londres, 19 ene (EFECOM).- La Bolsa de Londres cerró este lunes con una bajada del 0,39 %, pese a las fuertes ganancias de las aseguradoras, tras haber protagonizado la pasada semana una de las mejores de su historia reciente, rompiendo sus varios récords en varias ocasiones, tanto al cierre como intradía.

El índice principal londinense, el FTSE-100 o 'footsie', retrocedió 39,94 puntos, hasta los 10.195,35; mientras que el índice secundario, o FTSE-250, que aglutina a empresas más pequeñas -generalmente británicas-, perdió un 0,86 %, hasta los 23.111,81.

En la jornada de hoy, marcaron tendencia las aseguradoras, concretamente Beazley, cuyas acciones se dispararon por encima del 42 % al conocerse hoy la oferta de compra de Zurich, que ha ofrecido 7.500 millones de libras (8.600 millones de euros) tras un primer intento de compra que resultó fallido.

También la aseguradora Hiscox (9,14 %) estuvo entre las grandes beneficiarias del día, así como la minera mexicana Fresnillo (6,67 %), que se está aprovechando del óptimo momento de oro (de nuevo hoy en récords) y la plata.

En el lado contrario, cerraron a la baja Diploma (-3,96 %), compañía de servicios técnicos especializados, la empresa de material aeroespacial Melrose (-3,75 %) y la de juegos Games Workshop (-3,73 %). EFECOM

