Espana agencias

Juzgado de Llíria cita al subdirector de Emergencias por la filtración del audio del 112

Guardar

València, 19 ene (EFE).- El Juzgado de Instrucción 6 de Llíria, que investiga la filtración cortada a la prensa de la conversación entre una trabajadora de Aemet y una técnica del 112 Comunitat Valenciana del día de la dana, ha citado el próximo 31 de marzo al subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, para que declare como testigo.

Según la providencia de la jueza, a la que ha tenido acceso EFE este lunes, la citación se ha fijado a las 10:50 horas.

Un informe de la Guardia Civil aportado al Juzgado de Instrucción 6 de Llíria señala que el exsubsecretario de la Consellería de Justicia Ricardo García y el ex director general de Emergencias Alberto Martín sacaron una copia de la conversación entre una trabajadora de Aemet y una técnica del 112 del día de la dana que se filtró cortada a la prensa.

En ese informe se indica que los agentes de la Guardia Civil responsables de esta investigación se entrevistaron con el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, y que éste les informó de que los citados ex altos cargos accedieron y copiaron en una memoria portátil dicha llamada entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre.

Ricardo García fue cesado en el cargo el pasado 3 de diciembre y Alberto Martín el pasado viernes, 16 de enero.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Llíria investiga desde el pasado mes de julio esa filtración, tras la denuncia presentada por la Agencia Estatal de Meteorología ante la Fiscalía Provincial de Valencia.

La filtración hace referencia a un audio de la llamada que Aemet hizo al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat al mediodía del 29 de octubre, en la que informaba de que se mantenía para esa jornada el aviso rojo por la dana y avisaba de que la tarde sería más complicada en el interior norte de Valencia.

La llamada tiene una duración de cuatro minutos y se dio a conocer el pasado 13 de febrero, después de que el día anterior se filtrara una versión recortada, en la que se escuchaba a la técnico de Aemet decir que no iban a "marear con más avisos", que se había confirmado lo de la mañana y que las precipitaciones máximas "irían hacia el norte y hacia el interior".

En el audio completo, sin embargo, se escucha cómo una trabajadora de Aemet informa a otra de Emergencias de todo lo anterior, aunque añade que las precipitaciones máximas irán yendo hacia el norte y, sobre todo, hacia el interior, "con una tarde más complicada en el interior norte de Valencia".

El Equipo de Investigaciones Tecnológicas (Edite) de la Policía Judicial de la Guardia Civil se entrevistó con Suárez y este les informó de que la llamada objeto de investigación se almacena en un sistema que, por su antigüedad y funcionamiento, no registra los accesos.

Los usuarios, añade el informe, "no necesitan para su acceso pasar ni siquiera el 'firewall' que lo protege, dado que dichos accesos tampoco quedan reflejados en este. Además, se pudo saber que a nivel de credenciales este sistema está restringido a unos poco usuarios, aunque cualquier otro usuario interno de la red que tenga conocimiento de las dichas credenciales podría acceder al sistema" sin que quede registro alguno.

No obstante lo anterior, Suárez explicó que tanto Ricardo García García como Alberto Martín Moratilla habrían obtenido copia de dicha llamada. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Buscan a Boro, el perro de una herida perdido en el accidente de tren de Adamuz

Infobae

La Fiscalía rechaza de momento la personación de Julio Iglesias en la investigación

Infobae

Ibon Navarro: “Hay que darle valor a este tipo de partidos tan incómodos”

Infobae

Aferdi gana la San Antón de Jaén y Alemeshete repite victoria en 10K de gran exigencia

Infobae

Lisci: "Por una vez ha girado la suerte a nuestro favor"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: ascienden a 40 las víctimas mortales y 12 de los heridos siguen en la UCI

Salvador Illa, diagnosticado con osteomielitis púbica, una enfermedad muy poco frecuente pero con una evolución “muy favorable”

La investigación del accidente de tren en Adamuz apunta a que los dos últimos vagones del Iryo chocaron con el Alvia

Las principales formaciones de Aragón retrasan la campaña electoral por el accidente de Adamuz, excepto Vox: “No vamos a dejar de trabajar ni un solo día”

Se empiezan a conocer los nombres de las víctimas del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba): dos periodistas andaluces y un policía nacional, entre los fallecidos

ECONOMÍA

Jugada ganadora y resultado del

Jugada ganadora y resultado del Sorteo 4 de Super Once este lunes 19 de enero del 2026

España gana el pulso económico a Europa: el FMI prevé que crecerá en 2026 el doble que la eurozona y solo una décima menos que EEUU

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy, 19 de enero del 2026

Hasta 300 euros en avión y 800 en taxi, el precio que tendrán que pagar algunos viajeros varados tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Resultados del Sorteo 3 de Super Once: ganadores y números premiados este 19 de enero del 2026

DEPORTES

El juego sucio que utilizó

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”

El padre de Davinchi, jugador del Getafe, se encuentra entre los desaparecidos por el accidente ferroviario de Adamuz

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt