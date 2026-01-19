Espana agencias

Juan Mata anima a Djokovic en Australia

Redacción deportes, 19 ene (EFE).- El español Juan Mata, actual jugador del Melbourne Victory, presenció desde el banquillo de Novak Djokovic la victoria número cien del serbio en el Abierto de Australia.

Mata, que lleva un par de años en Australia, primero con el Western Sidney Wanderers y ahora en el Melbourne Victory, disfrutó del triunfo de Djokovic frente al español Pedro Martínez, partido en el que el de Belgrado llegó al centenar de victorias en tres de los cuatro Grand Slams. Sólo le falta el Abierto de Estados Unidos.

La presencia de Mata en el 'box' del ganador de 24 Grandes se debe a la amistad del futbolista con Carlos Gómez Herrera, agente de Djokovic y mano derecha del serbio desde hace varios años, además de que Mata también conoce a Djokovic de torneos anteriores.

El asturiano es fan declarado del tenis y solía jugar con regularidad contra el portero David de Gea en sus años en el Manchester United.

Ahora, a sus 37 años, Mata está dando un gran nivel en el Melbourne Victory y en diciembre fue elegido mejor jugador de la liga, al liderar la tabla de ocasiones creadas y de asistencias. EFE

