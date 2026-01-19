Espana agencias

Juan Manuel Cerúndolo no puede con Thompson

Sídney (Australia), 19 ene (EFE).- El tenista argentino Juan Manuel Cerúndolo, 87 en el ránking ATP, no logró este lunes su pase a la segunda ronda, tras ser derrotado por el australiano Jordan Thompson, por un 6-7, 7-5, 6-1 y 6-1, en su debut en el Abierto de Australia.

Thompson, invitado del torneo, se impuso en cuatro sets después de tres horas y 14 minutos de juego. El local, invitado por la organización, resolvió el encuentro con autoridad tras los parciales ajustados del inicio y terminó sellando su pase a la segunda ronda, donde se enfrentará al portugués Nuno Borges, tras su victoria frente al canadiense Felix Auger-Aliassime.

Thompson destacó por un servicio dominante, con registros que alcanzaron los 208 kilómetros por hora, y una propuesta agresiva que fue minando la resistencia del argentino, especialmente en el tercer y cuarto set.

Tras dos mangas iniciales equilibradas, el australiano tomó el control del partido con su potencia al saque y su eficacia en la red, imponiendo un ritmo que Cerúndolo no logró sostener en el tramo decisivo.

Cerúndolo no logra así unirse a su hermano, Francisco, que logró en la víspera su pase a segunda ronda donde se enfrentará al bosnio Damir Dzumhur.

En la edición de 2025 del Abierto de Australia, el argentino quedó eliminado en la ronda de clasificación frente al japonés Yosuke Watanuki. EFE

