Jordi Ribera: "Nos ha faltado estar un poquito mejor en defensa"

Redacción deportes, 19 ene (EFE).- El seleccionador español de balonmano, Jordi Ribera, no dudó en achacar la derrota (34-32) que el conjunto español encajó este lunes ante Alemania y que impidió a los Hispanos acceder con puntos a la segunda fase del Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega a los problemas que el equipo tuvo para contener el ataque alemán.

"El equipo ha competido. Nos ha faltado estar un poquito mejor en defensa, recuperar alguna pelota, parar algún balón en la segunda parte para acercarnos un poquito en el marcador y hacerles sufrir, porque Alemania siempre ha ido con dos o tres goles por delante y eso les ha permitido estar cómodos y tranquilos", señaló Ribera en declaraciones difundidas por la Federación Española.

Más satisfecho se mostró el preparador español con el trabajo ofensivo, lo que permitió a los Hispanos no perderle nunca, como recalcó el propio Ribera, la cara al encuentro.

"En ataque creo que hemos estado bien. Hemos hecho más de treinta goles, con buenos recursos, con buena continuidad y eso ha hecho que el equipo nunca le pierda la cara al partido, pese a tener enfrente un rival con una gran capacidad de lanzamiento", explicó el técnico español.

Un Jordi Ribera que quiso destacar la importancia y, sobre todo, la dificultad de superar un grupo en el que los cuatro integrantes -España, Alemania, Serbia y Austria- llegaron a la última jornada con opciones de lograr la clasificación para la segunda fase del torneo.

"Estoy muy contento por haber pasado a la segunda fase, porque estábamos en un grupo muy complicado como hoy se ha comprobado con la victoria de Austria sobre una Serbia que el sábado ganó venció a Alemania. Resultados que demuestran lo difícil que era clasificarse en este grupo", indicó Ribera.

Dificultades que se acrecentarán en la segunda ronda, en la que el seleccionador español no descarta nada, y anima a soñar, pese a acceder sin puntos tras la derrota encajada este lunes ante Alemania, la vigente subcampeona olímpica.

"Tenemos cuatro partidos por delante y eso va a permitir crecer al equipo y, por qué no, soñar, porque haber perdido estos dos primeros puntos no significa nada, tenemos todavía mucha competición por delante y trataremos de aprovecharla al máximo", concluyó Ribera.EFE

