Jon Morcillo: "El interés fue lo que más me llamó la atención"

Almería, 19 ene (EFE).- El extremo Jon Morcillo, presentado este lunes como jugador del Almería tras desvincularse del Albacete, ha resaltado que "el interés" del club andaluz por hacerse con sus servicios fue lo que más le "llamó la atención".

En la presentación del futbolista, que estuvo precedida por un recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario que tuvo lugar el domingo en la provincia de Córdoba, se destacó que el vasco, de 27 años, ha firmado un contrato hasta junio de 2030.

"Estoy muy contento de haber firmado aquí y de poder ayudar al equipo. Creo que soy un jugador un poco diferente a las virtudes que puede tener el equipo y los jugadores que hay. Soy un jugador vertical, más de jugar en banda, que puede ayudar con centros, a estirar al equipo, en contras, en desmarques hacia adelante y sobre todo con velocidad, llegada y ojalá que gol", detalló Morcillo.

El extremo comentó que su fichaje "ha sido un proceso un poquito largo" y que "en el Albacete era un jugador importante y muy querido y todo llevaba un proceso, hasta que se ha cumplido" y han llegado "todos a un acuerdo".

"Ahora tengo que centrarme en estar aquí, mejorar aquí e intentar que el club esté lo más arriba posible, aportando trabajo, dedicación y todo lo que yo sé hacer", afirmó Morcillo, formado en Lezama hasta llegar al primer equipo del Athletic Club.

El director general del Almería, Mohamed El Assy, por su parte, dijo que esperan "lo mejor de él" y que está seguro "de que así va a ser".

"Nosotros ya le hemos sufrido -cuando era jugador del Albacete- y ahora que lo hagan nuestros rivales. Jon, bienvenido y mucha suerte", resaltó el dirigente del Almería. EFE

