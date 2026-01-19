Espana agencias

Iryo habilita el 900 001 402 para informar a afectados y familiares por el accidente

Guardar

Madrid, 18 ene (EFE).- La compañía ferroviaria Iryo ha habilitado un teléfono, el 900 001 402, para atender a los afectados por el accidente ocurrido esta tarde en Adamuz, en el que han muerto al menos 21 personas y otras 5 se encuentran muy graves.

Fuentes de Iryo han lamentado "profundamente" lo ocurrido y han afirmado que la empresa ha activado todos sus protocolos de emergencia y está colaborando estrechamente con Adif, Renfe y las autoridades para esclarecer las causas y gestionar la situación de la manera más eficaz posible.

El tren accidentado, que cubría la ruta entre Málaga y Madrid, había partido de Málaga a las 18:40 horas y descarriló a la altura de Adamuz a las 19:39 horas por razones desconocidas, dice la compañía. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Monterrey golea al Mazatlán en el inicio de la tercera fecha del Clausura mexicano

Infobae

El consejero andaluz de Sanidad advierte de que la cifra fallecidos puede elevarse

Infobae

El Hospìtal Reina Sofía de Córdoba pide que solo se acuda en caso de necesidad urgente

Infobae

Rocco Commisso, el empresario que nunca se olvidó del fútbol

Infobae

112-109. Los Nets sobreviven a un mal final contra los Bulls

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del descarrilamiento de

Última hora del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz: Óscar Puente: “El tren es prácticamente nuevo y la vía está renovada. El accidente es tremendamente extraño”

Una pasajera de los trenes descarrilados en Adamuz, Córdoba: “Pensé que era el fin para mí”

Juanma Moreno, “muy preocupado” ante el descarrilamiento de dos trenes mientras Óscar Puente dice: “El impacto ha sido terrible”

La cifra de muertos se eleva a 21 tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba

Salvador Illa permanecerá dos semanas ingresado en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona por una pérdida de fuerza en las piernas de origen desconocido

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los nuevos números ganadores este 18 de enero del 2026

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4 este domingo 18 de enero del 2026

Un experto explica cuánto cuesta mantener la Sagrada Familia abierta: “Vas a flipar”

Triplex de la Once, Sorteo 3: resultados ganadores del 18 enero de 2026

DEPORTES

Helmut Marko habla sobre la

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival