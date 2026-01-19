Iryo habilita el 900 001 402 para informar a afectados y familiares por el accidente

Madrid, 18 ene (EFE).- La compañía ferroviaria Iryo ha habilitado un teléfono, el 900 001 402, para atender a los afectados por el accidente ocurrido esta tarde en Adamuz, en el que han muerto al menos 21 personas y otras 5 se encuentran muy graves.

Fuentes de Iryo han lamentado "profundamente" lo ocurrido y han afirmado que la empresa ha activado todos sus protocolos de emergencia y está colaborando estrechamente con Adif, Renfe y las autoridades para esclarecer las causas y gestionar la situación de la manera más eficaz posible.

El tren accidentado, que cubría la ruta entre Málaga y Madrid, había partido de Málaga a las 18:40 horas y descarriló a la altura de Adamuz a las 19:39 horas por razones desconocidas, dice la compañía. EFE