Espana agencias

Infantino critica el comportamiento de algunos aficionados y de los jugadores de Senegal

Guardar

Madrid, 19 ene (EFE).- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, felicitó este lunes a la selección de Senegal, que se impuso a la de Marruecos (1-0) en la final de la Copa de África, en Rabat, pero criticó el comportamiento de algunos "aficionados" y de jugadores y miembros del cuerpo técnico senegalés que abandonaron el terreno de juego después de que le señalasen un penalti en contra en el minuto 95.

Los jugadores amenazaron con retirarse de la final cuando el colegiado, Jean-Jacques Ngambo, de la República Democrática del Congo, pitó un polémico penalti en el tiempo añadido, minutos después de que hubiese anulado un gol a lo Leones del Teranga.

Convencidos por su capitán, Sadio Mané, los senegaleses regresaron al campo minutos después, Brahim lanzó el penalti a lo Panenka y lo detuvo el meta Edourad Mendy. En la prórroga, el centrocampista del Villarreal Pape Gueye logró el gol de la victoria senegalesa.

El máximo responsable del fútbol mundial, en una nota de su organismo, felicita a Senegal por coronarse campeona de África, así como al presidente de su federación, Abdoulaye Fall.

Asimismo ensalza el torneo de la selección anfitriona, Marruecos, que califica de "fantástico, tanto como subcampeones como por ser unos anfitriones excepcionales".

"Lamentablemente, también fuimos testigos de escenas inaceptables en el campo y en las gradas: condenamos enérgicamente el comportamiento de algunos 'aficionados', así como de algunos jugadores y miembros del cuerpo técnico senegaleses. Es inaceptable abandonar el terreno de juego de esta manera e, igualmente, la violencia no puede ser tolerada en nuestro deporte; simplemente no está bien", señaló el dirigente.

Infantino agrega: "Debemos respetar siempre las decisiones tomadas por los oficiales del partido dentro y fuera del campo. Los equipos deben competir sobre el césped y dentro de las Reglas de Juego, porque cualquier otra cosa pone en riesgo la esencia misma del fútbol".

"Es también responsabilidad de los equipos y jugadores actuar de forma responsable y dar el ejemplo adecuado a los aficionados en los estadios y a los millones que nos ven en todo el mundo. Las desagradables escenas presenciadas hoy deben ser condenadas y no repetirse jamás. Reitero que no tienen cabida en el fútbol y espero que los órganos disciplinarios pertinentes de la CAF tomen las medidas apropiadas", considera.

Infantino se muestra agradecido al rey Mohamed VI "por su constante apoyo al fútbol", y a Fouzi Lekjaa, presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol y miembro del Consejo de la FIFA, "por su liderazgo y compromiso con este deporte". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Sarabia: “Necesitamos sacar la rabia que nos quedó en la Copa para ganar al Sevilla”

Infobae

El oro marca un nuevo máximo histórico y se acerca a los 4.700 dólares la onza

Infobae

Temas del día de EFE España del sábado 17 de enero de 2026 (13:30 horas)

Infobae

El Nikkei cae un 0,65 % por la recogida de beneficios y las amenazas arancelarias de EEUU

Infobae

Montero: Las aritméticas parlamentarias llevan a cada uno a redefinir sus fórmulas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Al menos 39 fallecidos en

Al menos 39 fallecidos en la tragedia ferroviaria de Adamuz: “Aún es difícil conocer la dimensión total de lo ocurrido”

La Guardia Civil despliega más de 220 efectivos en la zona del accidente de los trenes de Adamuz con helicópteros, drones y expertos en ADN

Todo lo que se sabe del accidente ferroviario en Adamuz: un descarrilamiento “tremendamente extraño”, una casualidad funesta y dos vagones con 53 personas que caen por un terraplén

Las principales imágenes y vídeos del accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba

El desafío de Pedro Sánchez para justificar el envío de militares a Ucrania: “No es la misión que suele hacer España porque son unidades que pueden entrar en combate”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 19 de enero

El campo recibe con cautela las propuestas de Sánchez para el relevo generacional: “No se resuelve con anuncios, sino con decisiones valientes”

Internet, móviles y plataformas de streaming más caras en 2026: las grandes telecos disparan sus tarifas hasta un 8%

DEPORTES

Helmut Marko habla sobre la

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival