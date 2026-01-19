Iñaki Williams será baja en Bérgamo por una lesión muscular

Bilbao, 19 ene (EFE).- El capitán del Athletic Club, Iñaki Williams, será baja en el partido de la Liga de Campeones que enfrentará al equipo rojiblanco con el Atalanta este miércoles en Bérgamo (21.00 horas) a causa de una lesión muscular de grado "leve-moderado" que se produjo en el entrenamiento del domingo.

El parte médico emitido por el club rojiblanco detalla que el delantero presenta la lesión "en el tríceps sural de la pierna izquierda" que le mantiene "pendiente de evolución". El carácter "leve-moderado" hace prever que el mayor de los Williams se perderá varios partidos por este contratiempo físico.

Este es la segundo problema muscular de consideración que sufre Iñaki esta campaña. El pasado 22 de octubre, frente al Qarabag, se produjo una lesión "severa" en el aductor largo de su pierna derecha con afectación tendinosa que le mantuvo de baja nueve partidos.

La ausencia de Williams en Italia se suma a las también obligadas de los lesionados Aymeric Laporte, Nico Serrano, Maroan Sannadi, Unai Egiluz y Beñat Prados y el sancionado Yeray Álvarez. EFE

