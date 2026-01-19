Illa estará un día más en la UCI y todo apunta a que sufre una patología inflamatoria

Barcelona, 19 ene (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, estará un día más en la UCI antes de pasar a planta y, a la espera de acabar de afinar el diagnóstico, todo apunta a que el origen de los síntomas que padece es una patología inflamatoria, según el gerente del Hospital Vall d'Hebron, Albert Salazar.

Illa está ingresado en este hospital barcelonés desde el pasado sábado tras sufrir una pérdida de fuerza en músculos de las extremidades inferiores.

En declaraciones a Catalunya Ràdio este lunes, Salazar ha dicho que "lo más prudente es que hoy seguro que esté en la Unidad de Vigilancia Intensiva y que pueda pasar mañana" a planta.

El gerente de Vall d'Hebron ha señalado que, a la espera de poder afinar el diagnóstico en las próximas horas y tras haber descartado enfermedades más graves, "todo apunta" a que el causante de los síntomas que sufre el president sea "un proceso inflamatorio". EFE