Iberostar invertirá 1.000 millones hasta 2028 para nuevos proyectos y transformar activos

Palma, 19 ene (EFECOM).- El Grupo Iberostar prevé invertir 1.000 millones de euros hasta el año 2028 para impulsar nuevos proyectos y abordar la transformación de activos, ha informado la empresa turística en un comunicado.

La compañía cerró 2025 con unos ingresos gestionados de 5.100 millones de euros, un 14 % más que el año anterior.

El grupo atribuye este crecimiento a la fortaleza de sus dos áreas de negocio, Iberostar Hotels & Resorts y la división de viaJes World2Meet, que han consoliado una trayectoria de expansión sostenida en un contexto de estabilidad del sector turístico global.

La división hotelera alcanzó el año pasado una facturación de 2.369 millones de euros, un 8,7 % más que en 2024, y registró un aumento del ebitda (beneficio bruto de explotación) del 17 %, lo que eleva el crecimiento acumulado de este indicador al 60 % en los últimos tres años.

El grupo destaca el buen comportamiento del negocio en la región de Europa, Oriente Medio y África, con un incremento de las ventas del 12 %, apoyado en la demanda de mercados como Alemania, España y el Reino Unido, así como en la evolución positiva de destinos del Mediterráneo y de Baleares y Canarias, con crecimientos superiores al 10 %.

En América, Iberostar obtuvo un aumento de las ventas del 10 % y del ingreso medio por habitación ocupada (ADR) por encima del 6 %, impulsado por la estabilidad de países como República Dominicana, Brasil y Jamaica y por la incorporación de nuevos hoteles en destinos como Aruba y Miami.

La vicepresidenta del grupo, Sabina Fluxá, ha subrayado que los resultados confirman la solidez de un modelo orientado a un crecimiento rentable.

Iberostar llega en 2026 a su 70 aniversario con una plantilla de 40.000 personas de 95 nacionalidades y mantendrá su estrategia de expansión en ubicaciones frente al mar, especialmente a través de contratos de gestión.

La compañía abrirá dos nuevos hoteles de cinco estrellas en Montenegro y Zanzíbar y continuará con la renovación de varios establecimientos en América para reforzar su posicionamiento en los segmentos de lujo. EFECOM

