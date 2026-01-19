Espana agencias

Iberia y Air Europa refuerzan su operativa y ponen 1.886 asientos más con Málaga y Sevilla

(Actualiza la EC1239 con más información sobre Iberia, Air Europa y Alsa)

Madrid, 19 ene (EFECOM).- Iberia ha reforzado este lunes su operativa con ocho nuevas frecuencias (ida y vuelta) que conectan Madrid con Sevilla y Málaga y suponen un incremento de plazas de 1.526, mientras que Air Europa ofrecerá desde mañana y, en principio hasta este viernes, 360 asientos más al día entre Madrid y Málaga.

Tras el accidente de este domingo de dos trenes en Adamuz (Córdoba), que, hasta el momento, ha provocado la muerte de 39 personas, Iberia ha anunciado esta mañana cuatro vuelos adicionales para este lunes que unen Madrid con Sevilla y con Málaga.

Supone un 54 % más de capacidad respecto a un día normal y 790 asientos más a su operativa tras el accidente ferroviario que ha provocado también la suspensión de los servicios de alta velocidad que unen Madrid con Andalucía.

Hace escasos minutos, la aerolínea ha anunciado otras cuatro nuevas frecuencias con Sevilla y Málaga, que añaden otros 736 asientos y que elevan a 1.526 el número de plazas adicionales a lo largo de esta jornada.

En concreto, la aerolínea ha puesto un vuelo de ida Madrid-Sevilla que saldrá a las 12:30 de esta mañana y cuya vuelta está programada para las 14:25 horas. Así como otro vuelo a las 15:30 horas que partirá de vuelta a la capital a las 17:25 horas.

Además, operará, con su flota A321XLR, un vuelo extra que saldrá de Madrid con destino Málaga a las 16:30 horas y cuyo regreso está previsto para las 18:30 horas; al que se une ahora otro vuelo a las 18:40 horas y su vuelta a la capital madrileña a las 21:40 horas.

Estos se suman a los vuelos regulares que la compañía ya tenía programados para este lunes con Málaga y Sevilla.

Por su parte, Air Europa ha añadido dos frecuencias en su ruta a Málaga a partir de mañana y, de momento, hasta este viernes.

Operados con el avión Boeing 737, la aerolínea incorporará 360 nuevos asientos más al día, que se suman a los vuelos regionales que ya operaba con Málaga.

Además, la compañía de autobuses Alsa tiene intención de incrementar su oferta entre Granada y Madrid si detecta un incremento de la demanda en la ruta que opera entre Madrid y Granada, algo que ve previsible, según han apuntado a EFE fuentes de la compañía.

La patronal del sector Confebus ha subrayado en un comunicado que las empresas de transporte en autobús están poniendo todos los recursos necesarios para atender las necesidades de movilidad de las personas y ha trasladado sus condolencias, como también han hecho desde el sector del transporte otras empresas como Adif, Renfe, Iberia o Enaire.

Durante toda la jornada de este lunes, la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid, Córdoba, Sevilla, Málaga, Huelva, Cádiz, Algeciras y Granada estará suspendida tras el accidente de Adamuz.

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha avanzado este lunes que la reanudación del tráfico ferroviario en esa línea de alta velocidad llevará días. EFECOM

