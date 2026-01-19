Hoy será noticia. Martes, 20 de enero

ACCIDENTE TRENES

Continúan los trabajos para acceder a dos de los vagones, así como la investigación de posibles causas

Adamuz (Córdoba) (EFE).- Primer día del luto oficial por el accidente ferroviario de Adamuz, donde continúan los trabajos para acceder a dos de los vagones en los que viajaba un importante número de pasajeros y para identificar a las víctimas.

Mientras, la investigación se aleja de un posible fallo humano o exceso de velocidad y busca otras causas que pudieran haber provocado el siniestro.

Los reyes visitan este martes la zona del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba)

Madrid (EFE).- Los reyes visitan este martes en Adamuz (Córdoba) la zona en donde se produjo el accidente ferroviario en el que al menos 40 personas han fallecido y decenas han resultado heridas, y estarán acompañados por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Fuentes de la Casa Real adelantaron en la mañana del lunes que Felipe VI y Letizia, que se encontraban en Atenas para asistir al funeral de la princesa Irene de Grecia, suspendían el acto previsto el martes en Toledo en el que iban a entregar las medallas de Oro al Mérito en Bellas Artes.

CONSEJO MINISTROS

Reunión del Consejo de Ministros marcada por el accidente ferroviario

Madrid (EFE).- El Gobierno celebra este martes Consejo de Ministros en una reunión marcada por el accidente ferroviario de Adamuz.

Accidente que ha trastocado por completo la agenda política y mantiene a instituciones y partidos pendientes de las labores de los equipos de emergencia en el lugar de la tragedia.

CASO KOLDO

El juez del caso Koldo toma declaración a la exmujer del exasesor de Ábalos

Madrid (EFE).- El juez que investiga el caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, toma este martes declaración como investigada a Patricia Úriz, exmujer del exasesor ministerial Koldo García.

Patricia Úriz presta declaración ante los indicios de posible blanqueo de capitales.

CASO VILLAREJO

La Audiencia Nacional culmina el juicio contra López Madrid y Villarejo

Madrid (EFE).- La Audiencia Nacional culmina este martes, con los informes finales, el juicio contra el empresario Javier López Madrid y el excomisario José Manuel Villarejo por la supuesta contratación del investigador para hostigar a la doctora Elisa Pinto.

La acusación particular pide seis años de cárcel para López Madrid y Villarejo y cuatro para el socio de éste último, el abogado Rafael Redondo, por cohecho, mientras que la Fiscalía pide archivar la causa.

ASAMBLEA EXTREMADURA

La Asamblea de Extremadura celebra su sesión constitutiva

Mérida (EFE).- La Asamblea de Extremadura celebra su sesión constitutiva tras las elecciones autonómicas anticipadas celebradas el pasado 21 de diciembre, en las que el PP consiguió 29 escaños, 19 el PSOE, 11 Vox y siete Unidas, veinticuatro horas después de que la formación de Santiago Abascal rompiera las negociaciones con los populares.

La Presidencia de la Asamblea de Extremadura recaerá en el PP si se mantiene el estancamiento del diálogo con Vox por la falta de acuerdo sobre los fondos con los que deberían estar dotados las consejerías que pueda asumir la formación de Abascal.

EL TIEMPO

Precipitaciones en el tercio este peninsular, Baleares, Galicia y Asturias

Madrid (EFE).- Este martes se prevén cielos cubiertos y precipitaciones en el tercio este peninsular, Baleares y también en Galicia, Asturias y zonas aledañas. En el resto de la Península, cielos poco nubosos en general.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que el paso de la borrasca Harry dejará precipitaciones que serán persistentes y localmente fuertes en Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña y este de Aragón, pudiendo ser de hasta 180 litros en Girona.

