Hoy será noticia. Martes, 20 de enero

Continúan los trabajos para acceder a dos de los vagones, así como la investigación de posibles causas

Adamuz (Córdoba) (EFE).- Primer día del luto oficial por el accidente ferroviario de Adamuz, donde continúan los trabajos para acceder a dos de los vagones en los que viajaba un importante número de pasajeros y para identificar a las víctimas.

Mientras, la investigación se aleja de un posible fallo humano o exceso de velocidad y busca otras causas que pudieran haber provocado el siniestro.

Los reyes visitan este martes la zona del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba)

Madrid (EFE).- Los reyes visitan este martes en Adamuz (Córdoba) la zona en donde se produjo el accidente ferroviario en el que al menos 40 personas han fallecido y decenas han resultado heridas, y estarán acompañados por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Fuentes de la Casa Real adelantaron en la mañana del lunes que Felipe VI y Letizia, que se encontraban en Atenas para asistir al funeral de la princesa Irene de Grecia, suspendían el acto previsto el martes en Toledo en el que iban a entregar las medallas de Oro al Mérito en Bellas Artes.

CONSEJO MINISTROS

Reunión del Consejo de Ministros marcada por el accidente ferroviario

Madrid (EFE).- El Gobierno celebra este martes Consejo de Ministros en una reunión marcada por el accidente ferroviario de Adamuz.

Accidente que ha trastocado por completo la agenda política y mantiene a instituciones y partidos pendientes de las labores de los equipos de emergencia en el lugar de la tragedia.

CASO KOLDO

El juez del caso Koldo toma declaración a la exmujer del exasesor de Ábalos

Madrid (EFE).- El juez que investiga el caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, toma este martes declaración como investigada a Patricia Úriz, exmujer del exasesor ministerial Koldo García.

Patricia Úriz presta declaración ante los indicios de posible blanqueo de capitales.

CASO VILLAREJO

La Audiencia Nacional culmina el juicio contra López Madrid y Villarejo

Madrid (EFE).- La Audiencia Nacional culmina este martes, con los informes finales, el juicio contra el empresario Javier López Madrid y el excomisario José Manuel Villarejo por la supuesta contratación del investigador para hostigar a la doctora Elisa Pinto.

La acusación particular pide seis años de cárcel para López Madrid y Villarejo y cuatro para el socio de éste último, el abogado Rafael Redondo, por cohecho, mientras que la Fiscalía pide archivar la causa.

ASAMBLEA EXTREMADURA

La Asamblea de Extremadura celebra su sesión constitutiva

Mérida (EFE).- La Asamblea de Extremadura celebra su sesión constitutiva tras las elecciones autonómicas anticipadas celebradas el pasado 21 de diciembre, en las que el PP consiguió 29 escaños, 19 el PSOE, 11 Vox y siete Unidas, veinticuatro horas después de que la formación de Santiago Abascal rompiera las negociaciones con los populares.

La Presidencia de la Asamblea de Extremadura recaerá en el PP si se mantiene el estancamiento del diálogo con Vox por la falta de acuerdo sobre los fondos con los que deberían estar dotados las consejerías que pueda asumir la formación de Abascal.

EL TIEMPO

Precipitaciones en el tercio este peninsular, Baleares, Galicia y Asturias

Madrid (EFE).- Este martes se prevén cielos cubiertos y precipitaciones en el tercio este peninsular, Baleares y también en Galicia, Asturias y zonas aledañas. En el resto de la Península, cielos poco nubosos en general.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que el paso de la borrasca Harry dejará precipitaciones que serán persistentes y localmente fuertes en Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña y este de Aragón, pudiendo ser de hasta 180 litros en Girona.

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: Cataluña recupera este jueves su servicio ferroviario con un tramo de la AP-7 cortado

Las cinco claves del accidente de Adamuz según Puente y los expertos de Renfe y Adif

La Eurocámara lleva el acuerdo UE-Mercosur ante la justicia europea: qué se paraliza, qué avanza y por qué el conflicto va a más

La llamada del centro de mando de Adif en Atocha al Alvia segundos después del accidente en Adamuz: “Estoy intentando llamar al maquinista y no lo consigo”

El juez de la Audiencia Nacional prorroga un mes más el secreto sobre los pagos en efectivo del PSOE

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 21 enero 2026

Diego Moreno, corredor de seguros: “Las compañías no ganan tanto beneficio con los seguros de coche”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Mercadona busca 400 trabajadores para su nuevo almacén en Madrid y ofrece salarios de 1.734 euros con progresión hasta los 2.346

Huevos medianos a precio de ‘oro’: fueron el alimento básico que más se encareció en 2025, un 38,2%

Así te hemos la victoria

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions

Al Atlético de Madrid se le atraganta el Galatasaray en Champions y no consigue pasar del empate

Así te hemos contado el empate en Champions entre el Galatasaray y el Atlético de Madrid