Fran García: "Por mi mente pasaba: 'No estoy disfrutando, ¿y si dejo el fútbol?'"

Madrid, 19 ene (EFE).- El jugador del Real Madrid Fran García llegó a plantearse dejar el fútbol cuando estaba en la cantera del equipo blanco a causa del "miedo a seguir pasándolo mal" por las repetidas lesiones que sufrió en la zona del hombro y la clavícula.

Esa es la confesión que ha hecho en el podcast 'El Camino de Mario', presentado por Mario Suárez, exfutbolista de Atlético de Madrid o Rayo Vallecano, entre otros, al que reveló: "Es la cara amarga que yo tengo del fútbol. Ahora digo que parezco un 'Lego': con todo lo que he tenido, me puedo desmontar y volverme a montar".

El lateral, originario de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), llegó al Real Madrid en 2013, en edad cadete y, tras explicar que su adaptación no fue fácil, ya que era "muy introvertido", detalló su "calvario de lesiones".

"En el Juvenil C, en un entrenamiento, me fracturé el hombro. Me recupero, estamos jugando en Vicálvaro y me rompo la clavícula. Primer partido que vuelvo, me vuelvo a lesionar. Me recupero, juego contra el Atlético, juego otro partido más, me llama la selección, segundo partido contra Bélgica hago un mal apoyo y se me sale el hombro. Luxaciones, fractura de hombro y clavícula. Y digo: 'No me compensa, no quiero volver a pasar por lo mismo'", explicó.

Todo esto, en sus palabras, le llevó a plantearse la retirada prematura. "Por mi mente pasaba: 'No estoy disfrutando, lo estoy pasando mal, ¿y si dejo el fútbol? No me compensa. Por miedo de volver a lesionarme, por miedo de seguir pasándolo mal. Esa sensación de impotencia, de ver a mis compañeros entrenar y no poder hacer nada... Lo pasé mal", rememoró.

El lateral reconoció que los estudios y la ayuda psicológica le ayudaron a superar esta situación.

De los entrenadores que tuvo en la cantera del Real Madrid, resaltó a José María Gutiérrez 'Guti', de quien comentó que su lema como técnico era que iba a pedir "todo" lo que él no había hecho como futbolista, "exigencia, trabajo, constancia"; y a Tristán Celador, el que más le influyó en cambiar de posición.

García tuvo palabras para su experiencia en el Rayo Vallecano, donde jugó entre 2020 y 2023 y coincidió con Mario Suárez: "Para mí es algo que encaja más conmigo, por la persona que soy. Es todo mucho más familiar, más cercano. Desde el primer momento que llegué allí, fue sentirme como en casa. (Andoni) Iraola fue mi padre deportivo, porque me dio la oportunidad desde el primer día y esa vía de poder disfrutar, de sacar mi mejor versión".

El regreso al Real Madrid se gestó en enero de 2023. Surgió la posibilidad de marcharse al Bayer Leverkusen junto a Xabi Alonso, entonces entrenador del equipo alemán, pero el equipo merengue entró en escena.

De vuelta en Valdebebas, el lateral, aunque reconoció que era "muy diferente" a lo que había vivido en el Rayo", se adaptó bien. "Para mí era un sueño hecho realidad llegar aquí, volver a casa. También liberación: 'He vuelto, estoy aquí, he hecho lo que siempre he querido'. Como que me recompenso con esto", resumió.

También tuvo palabras para sus compañeros actuales. De Vinicius Junior contó que "es un tío que tiene siempre una sonrisa en la cara, de los que suman en el vestuario", y de Kylian Mbappé, que "se adapta bien al vestuario, muy buena gente".

Por último, el bolañego terminó dedicando unas palabras a su yo de 13 años: "Que persiga lo que quiere, que es su sueño. Miro atrás y digo: 'Igual sí ha merecido la pena toda esa etapa de sufrimiento, lesiones, estar solo, irte fuera de casa, porque hay otros muchos que no tienen esa oportunidad'". EFE