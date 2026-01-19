Feijóo: "Les debemos a las víctimas y sus familiares saber exactamente qué ha pasado"

Adamuz (Córdoba), 19 ene (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, está convencido de que Adif y Renfe pronto aportarán unos "primeros indicios" de las causas del accidente ferroviario de Adamuz porque, según la recalcado desde la zona del siniestro, "le debemos a las víctimas y a sus familiares saber exactamente qué ha pasado".

Feijóo ha comparecido ante los medios de comunicación junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras visitar el área de accidente para dar el pésame a los familiares de los fallecidos ya identificados y acompañar a los que todavía esperan conocer qué ha pasado con sus allegados.

El jefe de la oposición ha elogiado la labor de los equipos de emergencia, sanitarios, bomberos, fuerzas de seguridad y todos los que están trabajando en el lugar del accidente y ha asegurado que ha quedado acreditado que "cuando tiene un gran problema, España se une" y es "un gran país".

Feijóo ha revelado, a preguntas de los informadores, que no ha recibido información oficial del Gobierno sobre el accidente ni como dirigente de su partido ni como jefe de la oposición y ha apuntado que todos los datos que le han llegado proceden de la Junta de Andalucía o de los medios de comunicación. EFE