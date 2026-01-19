Exjefe de Bomberos sobre Mazón a su llegada al Cecopi el 29-O: Organizó una reunión y trasladó información a medios

José Miguel Basset, quien fuera inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y jefe operativo de la emergencia del día de la dana, ha sido preguntado por el papel de Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat Valenciana, a su llegada al Cecopi sobre las 20.30 horas el día de la dana, y ha dicho que "actuó como un presidente": Organizó una reunión y trasladó información a medios.

Basset se ha pronunciado así en su segunda declaración ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024 en la que fallecieron 230 personas en la provincia de Valencia. Su testimonio no concluyó y se fijó este lunes para terminarlo.

El testigo ha llegado a los juzgados sobre las 9.15 horas y, en declaraciones a los medios de comunicación que esperaban en la puerta, ha manifestado: "Vamos a ver si somos capaces de acabar y damos este episodio por cerrado, al menos por mi parte".

Preguntado por cómo se encuentra, ha dicho: "En principio bien, no tengo por qué estar mal. Vengo a contar lo que pasó y ya está, no tengo más misterio. Espero que no sea muy largo, el otro día muy largo", ha añadido.

Una vez en el juzgado, Basset, a preguntas de acusaciones particulares y populares personadas en el procedimiento, ha indicado que sobre las 7.30/7.45 horas del día de la dana ya empezaron a haber servicios y algún rescate. Cree que el primero debió ser en Requena (Valencia).

Ha apuntado que una vez constituido y convocado el Cecopi a las 17 horas, a los miembros presentes se les iba informando de la lluvia que caía en cada sitio, pero no de los caudales. En cualquier caso, ha aclarado que ellos no eran especialistas en analizar los datos. "Para eso está el grupo de análisis como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), técnicos de Emergencias y Delegación del Gobierno, que son los que tenían los datos y debían haber evaluado las posibilidades", ha dicho.

Al respecto, ha señalado que no tenían información esa tarde, durante el Cecopi, sobre tiempos concretos de lo que podía pasar: "No había respuestas concretas como 'tenéis media hora' o 'tenéis 12 horas'. Esa sensación de tenemos un tiempo, no la tuve", ha dicho.

Interpelado en esta línea si Aemet y la CHJ estaban obligados a interpretar los datos y comunicarlos al Cecopi, ha respondido: "Es lo que tiene que hacer el grupo de análisis, lo dice el Plan de Emergencias".

Preguntado por si era posible saber lo que iba a ocurrir ese día con la información que aportó la CHJ y la Agencia Estatal de Meteorología, ha respondido que "no". "Era imposible de prever lo que iba a ocurrir", ha apostillado.

Así mismo, ha manifestado que cuando llegó Mazón al Cecopi, cerca de las 20.30 horas --una vez enviado el Es Alert a la población, que se hizo a las 20.11 horas--, se le informó de todo y "actuó como un presidente de la Generalitat".

Ha explicado que no hubo un relevo en el mando entre la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y Carlos Mazón pero éste sí ordenó una reunión junto con la exconsellera y fue el que dio información a la población en diferentes intervenciones ante los medios de comunicación.

En este punto, hay que recordar que la propia Pradas, investigada en la causa, declaró que cuando Mazón llegó al Cecopi "todo se centralizó" en él, puesto que asumió su rol. En esta línea también coincidió el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez.

EL ES ALERT

Además, el testigo ha indicado que no se opuso "en ningún momento" al envío del Es Alert a la población --de hecho ha recordado que hizo él una versión sobre las 18.15 horas-- y ha dicho que no fue consciente de la magnitud del desastre del barranco del Poyo hasta las 22 horas de ese día.

Así mismo, sobre el Es Alert, interpelado por si considera que hubo un retraso en su envío, ha señalado que "una vez el mensaje estuvo consensuado desconozco el circuito hasta que se envió". "Los tiempos en la emergencia son relativos. Desde las 18.15 horas hasta las 20.11 horas muchas vueltas le dieron. Puede parecer que se tardó pero es subjetivo porque no sé el circuito", ha insistido.

PRIMERA DECLARACIÓN

En su declaración anterior, Basset aseguró que fue "incomprensible" el retraso en el envío del Es Alert a la población el día de la dana "cuando ya había una propuesta consensuada".

Al respecto, apuntó que en la tarde de la riada, en pleno Cecopi, él mismo propuso a las 18.13 horas un texto de Es Alert para que la población permaneciera en sus domicilios, aunque luego desconoce que pasó con ese mensaje. Finalmente se remitió uno distinto a las 20.11 horas. Por otro lado, afirmó que esa tarde no tuvo conocimiento de la retirada de efectivos que vigilaban el barranco del Poyo: "Me enteré días después".

Fuentes del entorno de Pradas han resaltado que el testigo ha confirmado "de nuevo" que no se habló del Poyo en el Cecopi, que Aemet y la CHJ eran los que "debían de dar datos procesados e interpretados de caudal de los barrancos" y que, sin estos datos, "no se podía prever lo que sucedió". También "ha dejado claro" que Pradas no paró ni interfirió en el envío del Es Alert y que los predecesores de la exconsellera no tenían conocimientos de emergencias, "solo lo tuvo un secretario autonómico".