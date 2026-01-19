Espana agencias

Everest, QBE y AIG, las aseguradoras de los trenes siniestrados

Madrid, 19 ene (EFECOM).- Everest Insurance Ireland y QBE son las aseguradoras con las que Renfe tiene contratados, respectivamente, el seguro obligatorio de viajeros y el de responsabilidad civil; mientras que AIG es la que tiene el seguro obligatorio de viajeros de Iryo, según consta en las páginas web de ambas compañías.

Estas son las aseguradoras para accidentes de las operadoras ferrovarias de los dos trenes accidentados este domingo, un siniestro en el que se ha confirmado hasta el momento el fallecimiento de 39 personas.

Renfe, en su página web, pone en conocimiento de los clientes las coberturas de las responsabilidades civiles que tiene concertadas Renfe Viajeros y que le son exigidas en su condición de empresa operadora de transporte de viajeros por ferrocarril.

Por un lado, Renfe Viajeros tiene contratado con la empresa -Everest Insurance (Ireland) DAC, sucursal en España, el seguro obligatorio de accidentes para viajeros para indemnizar a éstos o a los derechohabientes (las personas que en caso de fallecimiento del asegurado tienen derecho a percibir los beneficios del seguro) por daños corporales en accidente que tenga lugar con ocasión de desplazamientos.

Según explica la operadora en su página web, esta cobertura se ha ampliado para aquellos accidentes que sufran los viajeros en las estaciones gestionadas por Renfe Viajeros.

En la misma página web, están los formularios de notificación de partes de accidentes, cuyo estado también pueden consultar, y se pueden hacer reclamaciones relativas a la gestión del expediente.

Además, Renfe tiene suscrito con QBE el seguro de Responsabilidad Civil para responder de los daños causados a los viajeros, a sus equipajes, al correo y la carga transportada en el tren, las infraestructuras ferroviarias, a los trenes y a terceros.

Renfe tiene una franquicia en este seguro de 1,5 millones de euros, que asume la operadora ferroviaria, mientras que el resto de la cuantía indemnizatoria la sufraga la aseguradora.

Por su parte, en la página web de Iryo se accede a la plataforma de AIG (aseguradora con la que Renfe tuvo el seguro obligatorio de accidentes de viajeros hasta el 31 de diciembre de 2024) para la gestión de accidentes de viajeros.

Desde ella se puede notificar el parte de accidentes y, con la información facilitada, se abre un expediente y se remite al afectado un número y un código para consultar el estado del mismo, además de poder comunicar reclamaciones.

Todo medio de transporte púbico está obligado por la ley a contratar para sus pasajeros un seguro obligatorio de viajeros.

Éste protege ante los daños corporales que puedan sufrir en los desplazamientos tanto en los trayectos dentro del territorio nacional como en aquellos traslados a un destino extranjero que tienen su origen en España.

Everest Group es un proveedor de seguros y reaseguros con sede en Delaware (Estados Unidos), que opera a través de filiales en diferentes territorios, mientras que QBE Insurance es una aseguradora australiana con cobertura en más de 180 países y que en 2007 abrió sucursal en España.

Por su parte, AIG es un grupo asegurador estadounidense que está presente en España desde 1974. EFE

