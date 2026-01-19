España viajará a Eslovenia en los clasificatorios de la BJKC

Madrid, 19 ene (EFE).- España jugarán contra Eslovenia como visitante en los clasificatorios de la Copa Billie Jean King (BJKC) de 2026, que se disputarán los días 10 y 11 de abril, tras el sorteo celebrado este lunes en las oficinas de Londres de la Federación Internacional de Tenis (ITF).

Las italianas, vigentes campeonas con seis títulos acumulados, se enfrentarán contra Japón para buscar el séptimo con la tenista italiana Jasmine Paolini a la cabeza del equipo.

En el resto de la tabla, Estados Unidos se enfrentará contra Bélgica; Gran Bretaña contra Australia; Canadá contra Kazajistán; República Checa contra Suiza (la cuarta vez en seis años que se enfrentan) y Polonia contra Ucrania. China, al ser el país anfitrión, se clasifica automáticamente para las finales.

Las 14 naciones participantes son las siete que compitieron en la final de 2025, Italia (la vigente campeona), Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, España, República Checa y Polonia, contra las siete que ganaron sus grupos de play-off de 2025 en noviembre, Japón, Bélgica, Australia, Kazajistán, Eslovenia, Suiza y Ucrania.

Las siete ganadoras se clasificarán para la final de 2026 que, al igual que la temporada pasada, se celebrarán en la ciudad china de Shenzhen a partir del 21 de septiembre. Las perdedoras competirán en los play-off a partir del 16 de noviembre.

"A partir de 2026, cada eliminatoria de clasificación consistirá en dos partidos individuales el primer día y dos partidos de dobles el segundo día, seguidos de dos partidos individuales. Esta será la primera vez en la historia de la competición que se garanticen partidos de dobles en directo, lo que alinea aún más el formato de la competición con el de la Copa Davis", informa la BJKC en el comunicado. EFE