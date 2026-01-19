España recibió 111,7 millones de pasajeros internacionales en 2025, casi un 6 % más

Madrid, 19 ene (EFECOM).- España recibió 111,7 millones de pasajeros internacionales en 2025, un 5,9 % más que el año anterior, lo que supone alrededor de 6,2 millones de llegadas adicionales y un nuevo récord, según los datos publicados este lunes por Turespaña.

La estadística de Turespaña, que tiene en cuenta a todos los pasajeros que vienen de aeropuertos internacionales, subraya que el 85,4 % del flujo total de pasajeros provino de Europa, el 5,1 % más.

Por su parte, desde América llegó el 8,8 % del total, lo que supone un incremento del 5,4 % respecto al año 2024, y desde Asia el 2,7 %, registrando un aumento del 18,6 %. EFECOM