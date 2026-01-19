Espana agencias

España no participará en el Mundial de 50 kilómetros de Nueva Delhi

Redacción deportes, 19 ene (EFE).- España no acudirá al Mundial de 50 kilómetros de Nueva Delhi (India), que se disputará el 14 de marzo tras su aplazamiento en diciembre de 2025, debido a "criterios de planificación deportiva, preparación de los atletas y eficiencia en la gestión de recursos", según informó la Real Federación Española de Atletismo.

El Mundial de 50 kilómetros, al que España iba a concurrir con Alejandro Jiménez, Alberto Puyuelo y Francisco Serrano, se iba a celebrar el 7 de diciembre, pero se aplazó por las autoridades locales debido a los altos niveles de contaminación de la ciudad en esas fechas.

Tras ser reubicado en marzo, el Consejo Directivo de la Real Federación Española de Atletismo ha decidido la no participación del equipo español.

La decisión se ha tomado "atendiendo a criterios de planificación deportiva, preparación de los atletas y eficiencia en la gestión de recursos, priorizando siempre el interés deportivo y el bienestar de los equipos nacionales". EFE

