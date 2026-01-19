En libertad los detenidos por el caso de la mujer que se tiró de un tercer piso en Zamora

Zamora, 19 ene (EFE).- Los dos hombres que el pasado viernes fueron detenidos después de que una mujer resultase herida leve al tirarse desde un tercer piso en Benavente (Zamora) porque no la dejaban salir del domicilio, según declaró, han quedado en libertad sin cargos.

Los detenidos han pasado el fin de semana en dependencias de la Guardia Civil de Benavente y este lunes, tras ser puestos a disposición del Juzgado de Instancia de la localidad, han prestado declaración judicial y han quedado en libertad sin cargos, según ha informado el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco. EFE

