El Senado suspende tres días toda su actividad en recuerdo a las víctimas del accidente de Córdoba

El Senado ha suspendido toda su actividad durante los tres días de luto oficial decretado en recuerdo a las víctimas del accidente de Ademuz (Córdoba). Durante ese tiempo, las banderas de la Cámara Alta ondearán a media asta, según ha informado el Senado en un comunicado.

A las 12.00 horas se ha guardado un minuto de silencio en la Plaza de la Marina Española, el acceso a la Cámara Alta reservado para las autoridades, en señal de solidaridad con las víctimas mortales, que ascienden a 39, mientras hay 152 heridos, según el último reporte del Ministerio del Interior.

Estaba previsto que el presidente del Senado, Pedro Rollán, se reuniera este lunes con la encargada de negocios de Israel, Dana Erlich, si bien finalmente el encuentro se ha cancelado.

De la misma forma, ha quedado desconvocada la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo', prevista para las 11.00 horas de este lunes, a la que iba a acudir la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), María Belén Gualda.

Tampoco se celebrarán las comparecencias del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo Cebellán, ante la comisión de investigación de la dana, prevista para las 11.00 horas del martes, y la del presidente de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), Carlos Navalpotro, en la del apagón el miércoles a las 13.00 horas.

