El sector de componentes de automoción lanza su promoción con acciones en China y Emiratos

Madrid, 19 ene (EFECOM).- La Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto) ha presentado este lunes su plan de promoción internacional previsto para 2026, un programa que contempla acciones comerciales en los principales mercados estratégicos para el sector como Alemania, China, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.

Según ha informado en una nota de prensa, las iniciativas están diseñadas para acompañar a las empresas del sector en sus procesos de expansión, consolidar la proyección global de los componentes de automoción fabricados en España y promocionar la 'Marca España' como proveedor global de automoción.

En un contexto marcado por la transformación del sector y la creciente competencia internacional, la diversificación geográfica y la apertura a nuevos mercados "continúan siendo palancas prioritarias para reforzar la competitividad y el crecimiento de los proveedores españoles de automoción", de acuerdo con esta fuente.

Por ello, la Comisión de Comercio Exterior de Sernauto, en colaboración con ICEX España Exportación e Inversiones, ha diseñado este plan de acciones orientadas tanto a la cadena de suministro de componentes como al mercado de recambios. EFECOM

