El pueblo de Senegal y su presidente celebran su "histórica" victoria en la Copa África

Nairobi, 19 ene (EFE).- El presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, felicitó a la selección de su país por conseguir este domingo en Rabat, la capital marroquí, su segunda Copa de África, en un partido "épico" e "izando los colores de Senegal a lo más alto del fútbol africano", mientras los senegaleses estallaban de alegría.

"Al entregarles la bandera nacional, les habíamos confiado una misión. La han cumplido con brillantez. Felicito a nuestros leones por esta histórica victoria en la final de la Copa Africana de Naciones", dijo Faye esta madrugada a través de la red social X.

"Frente a la adversidad y bajo una presión inmensa, habéis librado una batalla heroica, llena de coraje, disciplina y solidaridad. Esta nueva estrella es el fruto del esfuerzo colectivo, la resiliencia y la fe en la excelencia", añadió.

Senegal se proclamó campeón de la Copa de África frente a Marruecos (1-0) en un partido que rozó el escándalo, con amenaza de abandono por parte de los jugadores de Senegal, por iniciativa del técnico Pape Thiaw, en protesta por un penalti señalado a favor de Marruecos en el añadido (m.95). Fue el capitán, Sadio Mané, el que los convenció para regresar al campo. Brahim Díaz tiró el penalti a lo Panenka, lo detuvo el meta Edouard Mendy y, en la prórroga, un gol de Pape Gueye le dio el triunfo a los Leones del Teranga.

El júbilo se desató en las calles de Dakar, la capital senegalesa, donde la población había seguido el partido con la misma pasión que los 69.500 espectadores que abarrotaron las gradas del estadio Príncipe Moulay Abdallah de Rabat.

Miles de senegaleses salieron a las calles andando o en sus vehículos hasta bien entrada la madrugada del lunes, ondeando banderas de su país, de color rojo, amarillo y verde.

Fuegos artificiales iluminaron la noche senegalesa y se oían pitidos, petardos y bubucelas mientras los fans bailaban en las calles de la capital, donde se pudo ver incluso a madres sosteniendo a sus bebés mientras celebraban, a pesar de la hora.

"Estamos orgullosos de ser senegaleses. Gracias a Dios, estamos felices de haber ganado esta Copa", declaró a medios locales Moudou Gueye, uno de los seguidores que salieron a la emblemática Plaza del Obelisco de Dakar.

"Desde el gol senegalés, supe que el partido estaba decidido. Nuestros jugadores lo han dado todo. Mención especial para Pape Thiaw y Sadio Mané", afirmó Thierno Diop, otro ciudadano lleno de satisfacción.

En un partido que mantuvo a África y a seguidores fuera del continente en tensión, el conjunto senegalés logró amarrar el segundo trofeo continental de su historia y alargar el maleficio de más de medio siglo de su rival. EFE

