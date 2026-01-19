Espana agencias

El PSOE traslada las condolencias por las víctimas en un momento "terrible"

Reacciones políticas y mensajes de apoyo inundan las redes sociales después del siniestro en Adamuz, con figuras como Rebeca Torró y Patxi López destacando el compromiso de los equipos de emergencia y la importancia de mantenerse informados fuentes oficiales

Guardar

Un mensaje publicado por la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha pedido a la ciudadanía mantener la atención en la información emitida únicamente por fuentes oficiales, en medio de las reacciones que se suceden tras el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba. Torró subrayó que los servicios de emergencia han operado desde la pasada noche sin descanso, agradeciendo su labor y la de los voluntarios que sumaron esfuerzos en la zona afectada. Según Europa Press, el PSOE emitió una declaración formal de condolencias el lunes, dirigida a las familias y allegados de las personas fallecidas en el siniestro.

El partido manifestó su pesar por el accidente en un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, donde expresó: “Os acompañamos a todos y todas en este momento tan terrible y duro. Todo nuestro cariño y apoyo.” Europa Press recogió además el reconocimiento del PSOE a los servicios de emergencias y a los voluntarios, resaltando el impacto que el suceso ha tenido no solo en las víctimas directas sino también en la comunidad que ha colaborado en la respuesta al evento.

La cifra de fallecidos por el accidente en Adamuz se sitúa al menos en 39, según los reportes de Europa Press, lo que ha generado un amplio eco de mensajes y reacciones en el ámbito político y social. En la misma línea, la dirigente socialista Rebeca Torró expresó a través de sus redes sociales su "profundo dolor", señalando: “Mi corazón y mi pensamiento están con las víctimas y sus familiares”, mensaje en el que remarcó también el agradecimiento a los equipos de emergencia.

Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, compartió su reacción al accidente desde sus redes, calificando el suceso de “trágico” y afirmando que seguía la información sobre los hechos “con enorme tristeza”. López trasladó a los allegados de las víctimas un mensaje de empatía: “No hay palabras para un dolor así, pero quiero que sepan que no están solas, que todo un país las acompaña”, palabras consignadas por Europa Press en la cobertura del evento.

Las plataformas sociales se convirtieron en escenario para estos mensajes durante las horas posteriores al suceso, reflejando la dimensión del impacto entre figuras públicas y la ciudadanía. A través de estos canales, autoridades y representantes se mantuvieron en comunicación constante, promoviendo la difusión de datos verificados y dando pautas para evitar la propagación de información no confirmada. El énfasis puesto desde diferentes portavoces en la importancia de seguir los datos oficiales respondió a la necesidad de coordinar la gestión informativa y asegurar que la población contara con datos precisos sobre la evolución de la tragedia y las acciones de respuesta.

Según Europa Press, la intervención de los equipos de emergencia aparece como uno de los ejes destacados tanto en las comunicaciones oficiales como en los mensajes de apoyo enviados desde el ámbito político. Las muestras de reconocimiento hacia quienes han intervenido en la zona han sido constantes, acordándose de profesionales y de voluntarios por igual. La labor de los equipos ha sido especialmente mencionada por Torró, quien insistió en que la ciudadanía debe recurrir a los canales oficiales al buscar información sobre la evolución del accidente y los procedimientos posteriores adoptados por las autoridades competentes.

El siniestro ferroviario en Adamuz, que ha dejado decenas de víctimas mortales, motivó una respuesta coordinada de solidaridad y acompañamiento a los afectados. Según detalló Europa Press, representantes socialistas insistieron en la necesidad de mantener la atención y el apoyo hacia quienes afrontan la pérdida y hacia quienes trabajan en las tareas de auxilio. La dimensión de la tragedia se expresó tanto en las cifras como en los mensajes, que buscaron transmitir apoyo institucional y social a los más afectados por el accidente.

Temas Relacionados

Accidente ferroviarioPSOEAdamuzCórdobaRebeca TorróPatxi LópezEuropa PressCongreso de los DiputadosVíctimasServicios de emergenciaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Schmucki abandona la dirección financiera de SIX, gestora de las Bolsas de Suiza y España

Infobae

Harry trae inestabilidad a todo el territorio peninsular y Baleares este miércoles

Infobae

Bayer se dispara más de un 7 % en bolsa porque el Supremo de EEUU revisará el caso Durnell

Infobae

Tercer día de rescate y segundo de luto por el accidente de trenes en Adamuz (Córdoba)

Infobae

Deportes Concepción arranca el año con buenas sensaciones y vence frente a Cerro Largo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo: continúan las labores de desescombro con maquinaria pesada

El PP andaluz cuela una “enmienda intrusa” para hacer desaparecer las multas económicas contra cargos públicos que incumplan la Ley de Transparencia

Hablamos con un maquinista sobre la toma de decisiones y la seguridad ferroviaria: “Cuando hay una vibración peligrosa, el tren lo detecta y baja la velocidad”

Metro de Madrid ‘cede’ 124 plazas de garaje al Atleti por 80 euros al año y permite que empleados del club accedan al Depósito de Canillejas, una instalación considerada crítica

Un maquinista en prácticas fallecido, dos trenes descarrilados y 5 heridos graves: todo lo que se sabe del accidente de Rodalies

ECONOMÍA

Las autonomías pierden fuelle: su

Las autonomías pierden fuelle: su economía crecerá este año, pero menos que el pasado, con la Comunidad Valenciana y Madrid a la cabeza

Resultados del Super Once del Sorteo 5 de hoy martes 20 de enero de 2026

El Tribunal Supremo da la razón al Gobierno sobre los topes a la subida del precio del alquiler

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

David Jiménez, abogado: “Si haces una transferencia a tu hijo para pagar la entrada del piso puedes meterle en problemas”

DEPORTES

La peña culé de Praga

La peña culé de Praga que nació por ‘amor’ a Messi y sufrirá ahora en Champions: “Me enamoré del club durante la mejor etapa del argentino”

Vinícius responde a los pitos y habla sobre la renovación: “No quiero que me abucheen en mi casa… Quiero seguir aquí mucho tiempo”

El Real Madrid consigue cambiar los pitidos del Bernabéu por aplausos y Vinicius logra el perdón de la grada blanca

El Real Madrid vuela sobre el Santiago Bernabéu para certificar una goleada en Champions ante el Mónaco

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid al Mónaco