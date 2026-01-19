Espana agencias

El PSOE asturiano exige al Gobierno "cambios sustanciales" en su propuesta de financiación

Oviedo, 19 ene (EFE).- La Comisión Ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) ha exigido este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez "cambios sustanciales" en su propuesta de reforma de la financiación autonómica al entender que "no atiende los intereses y las necesidades de Asturias"

En una reunión celebrada este lunes en Oviedo, la Comisión Ejecutiva se ha pronunciado de forma unánime a favor de rechazar la propuesta de reforma que actualmente está sobre la mesa "si no se introducen los cambios reclamados", ha informado el partido en un comunicado.

La Comisión Ejecutiva Autonómica de la FSA-PSOE ha coincidido en cuestionar las formas que el Gobierno ha utilizado para plantear su propuesta de reforma del modelo de financiación, y por ello ha reclamado que a partir de ahora se abra un proceso de diálogo con todas las comunidades para impulsar un modelo que tenga en cuenta "el coste real de los servicios públicos por encima de la capacidad fiscal de los diferentes territorios".

La FSA-PSOE, que ha celebrado su Comisión Ejecutiva un día antes de que el Gobierno de Adrián Barbón reúna a los grupos parlamentarios asturianos para analizar la propuesta del Ministerio de Hacienda, ha insistido en que "el resultado final debe ser un modelo que responda de forma adecuada a los intereses de Asturias" al tener en cuenta el coste real de los servicios con criterios como el envejecimiento, la dispersión o lo orografía.

La Comisión Ejecutiva Autonómica sí ha valorado el hecho de que se haya "abierto un debate sobre la necesaria reforma del modelo de financiación, en vista de las insuficiencias del sistema actual", así como que no se incluya un sistema de cupo para ninguna comunidad.

Para la FSA-PSOE, ello "contrasta con la inacción y la parálisis que a este respecto siempre ha demostrado el Partido Popular", que "había anunciado que iba a presentar una alternativa sobre financiación autonómica y no lo ha hecho, lo que demuestra que carece de una propuesta real en esta materia y que su único objetivo es utilizar la financiación autonómica como elemento de discrepancia, discordia y enfrentamiento político". EFE

