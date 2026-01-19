Espana agencias

El PP convoca a las 12.00 horas un minuto de silencio en la sede del partido por el accidente en Adamuz

El Partido Popular ha convocado este lunes a las 12.00 horas un minuto de silencio en su sede nacional de la calle Génova de Madrid por el trágico accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), según han indicado fuentes de la formación.

Por el momento, hay al menos 39 fallecidos y 152 heridos por el descarrilamiento de un tren Iryo 6189 en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, lo que podría haber provocado que el vehículo invadiera la vía contigua.

Además, Feijóo ha convocado una reunión de seguimiento de la emergencia tras este accidente ferroviario a la que asistirán el expresidente de Renfe y actual presidente de la fundación Reformismo21, Pablo Vázquez y la exdirectora general de Operaciones de la compañía Berta Barrero.

Según han informado fuentes del PP, la reunión se celebrará en la sede del PP y se incorporarán también el vicesecretario del partido con competencias en materia de Transportes, Juan Bravo, y la vicesecretaria con competencias en materia de Sanidad, Carmen Fúnez.

Además, Feijóo mantiene "contacto permanente" con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y en las últimas horas ha "telefoneado" al exministro de Fomento Íñigo de la Serna para recabar "toda la información posible" sobre la infraestructura afectada por el siniestro, según las mismas fuentes.

"TODA LA ATENCIÓN ESTÁ Y ESTARÁ EN CÓRDOBA"

El PP ha cancelado la rueda de prensa prevista para este lunes en la sede del partido tras la reunión del comité de dirección que cada lunes preside Feijóo debido al accidente ferroviario, según han señalado fuentes de la formación.

Desde el Partido Popular han subrayado que "toda la atención está y estará en Córdoba en estos trágicos momentos", mientras ha reiterado su solidaridad con las víctimas, los heridos y sus familiares.

