El PIB de China cumple con el objetivo oficial al crecer de nuevo un 5 % en 2025

Shanghái (China), 19 ene (EFECOM).- El Producto Interior Bruto (PIB) de China creció un 5 % en 2025, según datos oficiales publicados hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático.
Esto supone una repetición de la tasa registrada en 2024, y queda además en línea con el objetivo oficial que se habían marcado las autoridades a principios del año pasado, el cual contemplaba de nuevo un incremento de "en torno a un 5 %".
En el último trimestre de 2025, la segunda economía mundial experimentó un crecimiento del 1,2 % en términos intertrimestrales y aumentó un 4,5 % en comparación con el mismo período del año anterior. EFECOM
