El periodista Óscar Toro y la fotógrafa María Clauss, entre los fallecidos del accidente

Huelva, 19 ene (EFE).- El periodista Óscar Toro y la fotoperiodista María Clauss son dos de las víctimas mortales del accidente ferroviario registrado ayer en el término municipal de Adamuz (Córdoba) tras el descarrilamiento de un convoy Iryo que chocó con un Alvia.

La muerte del matrimonio, que regresaba de Madrid en este último tren que tenía parada final en Huelva, ha sido confirmada oficialmente este lunes por la Guardia Civil y ha dejado un importante vacío en el sector de la comunicación onubense.

Precisamente, la hija de ambos fue una de los familiares que anoche se acercó hasta la estación de Huelva para tratar de recabar alguna información sobre el paradero de sus padres.

María Clauss, licenciada por la Universidad Complutense, era una de las miradas más lúcidas y comprometidas de la fotografía contemporánea. Su talento fue reconocido recientemente con el prestigioso Premio de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña 2023.

Más allá de su labor en medios como El País Semanal o el Diario Huelva Información, María era un pilar cultural en la provincia: directora creativa de WofestHuelva, vicepresidenta del Ateneo de Huelva y fundadora de la Asociación INvisible.

Por su parte, Óscar Toro era doctor 'cum laude' en Comunicación por la Universidad de Huelva y un referente en el estudio de la comunicación para el cambio social.

Director de la Fundación Xul e impulsor de la editorial Voces del Sur, Toro dedicó más de dos décadas a la defensa de los derechos humanos y la sensibilización ciudadana; también desarrolló una importante labor docente en la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).

