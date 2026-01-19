El oro marca un nuevo máximo histórico y se acerca a los 4.700 dólares la onza

Madrid, 19 ene (EFECOM).- El precio del oro ha alcanzado un nuevo máximo histórico esta madrugada acercándose a los 4.700 dólares la onza, mientras que la plata también ha registrado una nueva cota al superar el precio de la onza los 94 dólares.

Considerados activos refugios, en un contexto de fuertes tensiones geopolíticas, y ante la nueva guerra arancelaria entre EE. UU. y la UE, tras las amenazas del presidente de EE. UU., Donald Trump, de imponer nuevos aranceles a Europa por el despliegue de tropas en Groenlandia, el precio del oro y la plata han retomado la escalada alcista.

A las 12:30 horas de esta madrugada, el precio de la onza de oro se situaba en 4.690,79 dólares; mientras que la plata llegaba a situarse en 94,1 dólares.

A las 08:00 horas, el metal dorado reducía su subida al 1,53 %, y el precio de la onza se situaba en 4.666,54 dólares, mientras que la plata también ha aminorado sus alzas hasta el 3,64 % y se encuentra en 93,33 dólares.

La semana pasada, el oro y la plata tuvieron un comportamiento moderado tras varias sesiones de alzas, de manera que el pasado viernes, el precio del oro llegó a caer por debajo de los 4.600 dólares, mientras que la plata perdió los 90 dólares, lo que en ese momento los analistas atribuyeron a una toma de beneficios por parte de los inversores. EFECOM