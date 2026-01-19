Espana agencias

El obispo de Huelva se suma al pesar por la tragedia del accidente ferroviario

Guardar

Huelva, 19 ene (EFE).- El obispo de Huelva, Santiago Gómez, se ha sumado al pesar por la tragedia acontecida como consecuencia del descarrilamiento de dos trenes ayer en Adamuz (Córdoba) que ha costado la vida a al menos 40 personas, muchas de ellas de Huelva.

"Estamos conmocionados por la dolorosa noticia de los descarrilamientos de trenes en Adamuz, Córdoba, que ha afectado muy concretamente a Huelva, hacia dónde se dirigían y de donde provenían muchos de los afectados, lo que hace aún más nuestro el dolor, porque muchos de los fallecidos y heridos tienen rostros familiares para nosotros", ha señalado en una carta escrita con motivo de esta tragedia.

En ella, ha expresado a las familias de las víctimas sus condolencias y a todos los heridos una pronta recuperación.

"De nuestros labios y de nuestro corazón brota nuestra oración pidiendo por los fallecidos, por los heridos, por todos los afectados que han vivido el horror de esos terribles momentos y por todas las personas e instituciones que están asistiendo a las víctimas", ha señalado.

La Iglesia diocesana de Huelva, ha añadido, "quiere expresar su dolor, su pesar, su solidaridad, con todos los afectados y sus familiares y amigos. Y quiere ofrecer su oración".

Por eso, a través de esa carta, ha pedido a todos los párrocos que en todas las parroquias e iglesias de la diócesis se ofrezca la misa en sufragio por el alma de los fallecidos, y que se eleven preces por ellos y por los heridos, por sus familiares y allegados.

Y ha solicitado a todos los diocesanos que tengan presentes estas intenciones en sus oraciones.

"Miremos a Cristo resucitado, que ha prometido la vida eterna a cuantos mueren en él. Con mi afecto y bendición", ha concluido en la misiva. EFE

lra/fs/fp

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Un motorista fallece en un accidente de tráfico con un camión en Barcelona

Infobae

34-32. Los Hispanos flojean en defensa y acceden sin puntos a la segunda fase

Infobae

Canciller paraguayo se reúne con el comisario de Comercio de la UE en Asunción

Infobae

Presidente de Panamá impulsa relaciones económicas con Suiza y Singapur en Foro de Davos

Infobae

Hoy será noticia. Domingo, 18 de enero

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: ascienden a 40 las víctimas mortales y 12 de los heridos siguen en la UCI

La investigación del accidente de tren en Adamuz apunta a una rotura de la vía, pero habrá que esclarecer si esta es “causa o consecuencia” del descarrilamiento

Óscar Puente pone fecha provisional a la reapertura de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía: será el próximo 2 de febrero

La investigación del accidente de tren en Adamuz apunta a que los dos últimos vagones del Iryo chocaron con el Alvia

Salvador Illa, diagnosticado con osteomielitis púbica, una enfermedad muy poco frecuente pero con una evolución “muy favorable”

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 19 enero

Triplex de la Once: conoce la combinación ganadora del Sorteo 4 de este lunes 19 de enero

Jugada ganadora y resultado del Sorteo 4 de Super Once este lunes 19 de enero del 2026

España gana el pulso económico a Europa: el FMI prevé que crecerá en 2026 el doble que la eurozona y solo una décima menos que EEUU

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy, 19 de enero del 2026

DEPORTES

Ralf Schumacher avisa sobre el

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”

El padre de Davinchi, jugador del Getafe, se encuentra entre los desaparecidos por el accidente ferroviario de Adamuz