El obispo de Huelva se suma al pesar por la tragedia del accidente ferroviario

Huelva, 19 ene (EFE).- El obispo de Huelva, Santiago Gómez, se ha sumado al pesar por la tragedia acontecida como consecuencia del descarrilamiento de dos trenes ayer en Adamuz (Córdoba) que ha costado la vida a al menos 40 personas, muchas de ellas de Huelva.

"Estamos conmocionados por la dolorosa noticia de los descarrilamientos de trenes en Adamuz, Córdoba, que ha afectado muy concretamente a Huelva, hacia dónde se dirigían y de donde provenían muchos de los afectados, lo que hace aún más nuestro el dolor, porque muchos de los fallecidos y heridos tienen rostros familiares para nosotros", ha señalado en una carta escrita con motivo de esta tragedia.

En ella, ha expresado a las familias de las víctimas sus condolencias y a todos los heridos una pronta recuperación.

"De nuestros labios y de nuestro corazón brota nuestra oración pidiendo por los fallecidos, por los heridos, por todos los afectados que han vivido el horror de esos terribles momentos y por todas las personas e instituciones que están asistiendo a las víctimas", ha señalado.

La Iglesia diocesana de Huelva, ha añadido, "quiere expresar su dolor, su pesar, su solidaridad, con todos los afectados y sus familiares y amigos. Y quiere ofrecer su oración".

Por eso, a través de esa carta, ha pedido a todos los párrocos que en todas las parroquias e iglesias de la diócesis se ofrezca la misa en sufragio por el alma de los fallecidos, y que se eleven preces por ellos y por los heridos, por sus familiares y allegados.

Y ha solicitado a todos los diocesanos que tengan presentes estas intenciones en sus oraciones.

"Miremos a Cristo resucitado, que ha prometido la vida eterna a cuantos mueren en él. Con mi afecto y bendición", ha concluido en la misiva. EFE

