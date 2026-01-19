El nuevo director del CNIO se incorporará el 1 de mayo con el reto de modernizar el centro

Madrid, 19 ene (EFE).- Raúl Rabadán se incorporará como nuevo director científico del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) el 1 de mayo y ha explicado que asume esta responsabilidad para liderar una etapa de renovación científica, institucional y organizativa "en un momento muy complejo para la institución".

"La prioridad es fortalecer lo que funciona y mejorar lo que puede mejorarse para abordar los retos actuales de la investigación del cáncer con las mejores herramientas", ha señalado Rabadán, quien ha participado en la reunión en la que se ha presentado al personal del centro el plan de actuación para 2026, aprobado por unanimidad por el patronato.

El documento propone "una ambiciosa nueva estrategia". Incorpora nuevas áreas de investigación en cáncer y focaliza la potencia investigadora del centro para mantenerlo en primera línea de la ciencia mundial, señala un comunicado del CNIO.

Orienta los recursos a las áreas que más están haciendo mejorar hoy día la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer: biología computacional, genómica a gran escala, inmunoterapias y una cercanía a pacientes que resulta indispensable en enfoques personalizados y de precisión.

Habrá tres grandes divisiones que expanden su actividad investigadora: investigación básica y traslacional; investigación clínica; y plataformas de innovación científico-tecnológica.

Se crean dos nuevos programas de investigación liderados por las investigadoras Núria Malats (genómica de precisión y de poblaciones) y Fátima Al-Shahrour (biología computacional y de sistemas). También se ponen en marcha nuevos grupos asociados a estos programas

Los investigadores Óscar Fernández-Capetillo (oncología molecular), Óscar Llorca (biología estructural) y Francisco X. Real (biología tumoral e inmunología) dirigirán los demás programas.

Además, la formación de jóvenes científicos queda a cargo de Marisol Soengas, responsable de la "Dean´s Office" (decanato) y jefa del grupo de Melanoma del CNIO. Todos estos investigadores forman parte del nuevo equipo de dirección científica.

El plan de actuación asegura, además, la "total alineación de la gerencia con la dirección científica" y serán prioritarias la transparencia y la eficiencia en el uso de recursos públicos.

Estos cambios llegan después de que el CNIO haya estado inmerso en una crisis que, entre otros, provocó el cese de María Blasco como directora científica y de Juan Arroyo como director gerente.

Además, el pasado 26 de noviembre la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias de investigación tras una denuncia por presuntas irregularidades en la contratación pública por parte de ex altos cargos del área económica del centro de investigación.

La semana pasada ya se conoció que el CNIO iba a comenzar una reestructuración que incluye, por un lado, el cierre de dos unidades y un programa -la intención es reubicar al personal- y, por otro, un refuerzo de la inteligencia artificial y las técnicas computacionales para mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer.

Las dos unidades que desaparecerán son cáncer familiar y diagnóstico molecular, además del programa de terapias experimentales. Estas decisiones se irán implementando poco a poco y en los próximos meses.

El nuevo director, cuyo nombre se conoció en septiembre pasado, ha asegurado hoy que el centro parte "de una base científica ya muy sólida" y es una institución estratégica para España y para Europa. "Mi compromiso es que salga de esta etapa más moderno y relevante internacionalmente como investigación oncológica pública", ha dicho. EFE