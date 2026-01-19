Espana agencias

El nuevo director del CNIO se incorporará el 1 de mayo con el reto de modernizar el centro

Guardar

Madrid, 19 ene (EFE).- Raúl Rabadán se incorporará como nuevo director científico del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) el 1 de mayo y ha explicado que asume esta responsabilidad para liderar una etapa de renovación científica, institucional y organizativa "en un momento muy complejo para la institución".

"La prioridad es fortalecer lo que funciona y mejorar lo que puede mejorarse para abordar los retos actuales de la investigación del cáncer con las mejores herramientas", ha señalado Rabadán, quien ha participado en la reunión en la que se ha presentado al personal del centro el plan de actuación para 2026, aprobado por unanimidad por el patronato.

El documento propone "una ambiciosa nueva estrategia". Incorpora nuevas áreas de investigación en cáncer y focaliza la potencia investigadora del centro para mantenerlo en primera línea de la ciencia mundial, señala un comunicado del CNIO.

Orienta los recursos a las áreas que más están haciendo mejorar hoy día la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer: biología computacional, genómica a gran escala, inmunoterapias y una cercanía a pacientes que resulta indispensable en enfoques personalizados y de precisión.

Habrá tres grandes divisiones que expanden su actividad investigadora: investigación básica y traslacional; investigación clínica; y plataformas de innovación científico-tecnológica.

Se crean dos nuevos programas de investigación liderados por las investigadoras Núria Malats (genómica de precisión y de poblaciones) y Fátima Al-Shahrour (biología computacional y de sistemas). También se ponen en marcha nuevos grupos asociados a estos programas

Los investigadores Óscar Fernández-Capetillo (oncología molecular), Óscar Llorca (biología estructural) y Francisco X. Real (biología tumoral e inmunología) dirigirán los demás programas.

Además, la formación de jóvenes científicos queda a cargo de Marisol Soengas, responsable de la "Dean´s Office" (decanato) y jefa del grupo de Melanoma del CNIO. Todos estos investigadores forman parte del nuevo equipo de dirección científica.

El plan de actuación asegura, además, la "total alineación de la gerencia con la dirección científica" y serán prioritarias la transparencia y la eficiencia en el uso de recursos públicos.

Estos cambios llegan después de que el CNIO haya estado inmerso en una crisis que, entre otros, provocó el cese de María Blasco como directora científica y de Juan Arroyo como director gerente.

Además, el pasado 26 de noviembre la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias de investigación tras una denuncia por presuntas irregularidades en la contratación pública por parte de ex altos cargos del área económica del centro de investigación.

La semana pasada ya se conoció que el CNIO iba a comenzar una reestructuración que incluye, por un lado, el cierre de dos unidades y un programa -la intención es reubicar al personal- y, por otro, un refuerzo de la inteligencia artificial y las técnicas computacionales para mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer.

Las dos unidades que desaparecerán son cáncer familiar y diagnóstico molecular, además del programa de terapias experimentales. Estas decisiones se irán implementando poco a poco y en los próximos meses.

El nuevo director, cuyo nombre se conoció en septiembre pasado, ha asegurado hoy que el centro parte "de una base científica ya muy sólida" y es una institución estratégica para España y para Europa. "Mi compromiso es que salga de esta etapa más moderno y relevante internacionalmente como investigación oncológica pública", ha dicho. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

50-68. El Lleida ridiculiza al Granca

Infobae

El Albacete-Barcelona, el martes 3 de febrero y el Betis-Atlético, el jueves 5

Infobae

Selecciones de España y Alemania guardan minuto de silencio por víctimas accidente de tren

Infobae

Los países de la UE se reunirán este domingo tras los aranceles de Trump por Groenlandia

Infobae

Puente sitúa en el 2 de febrero la reapertura total de la conexión Madrid-Andalucía

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Óscar Puente pone fecha provisional

Óscar Puente pone fecha provisional a la reapertura de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía: será el próximo 2 de febrero

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: ascienden a 40 las víctimas mortales y 12 de los heridos siguen en la UCI

La investigación del accidente de tren en Adamuz apunta a que los dos últimos vagones del Iryo chocaron con el Alvia

Salvador Illa, diagnosticado con osteomielitis púbica, una enfermedad muy poco frecuente pero con una evolución “muy favorable”

Las principales formaciones de Aragón retrasan la campaña electoral por el accidente de Adamuz, excepto Vox: “No vamos a dejar de trabajar ni un solo día”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Jugada ganadora y resultado del Sorteo 4 de Super Once este lunes 19 de enero del 2026

España gana el pulso económico a Europa: el FMI prevé que crecerá en 2026 el doble que la eurozona y solo una décima menos que EEUU

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy, 19 de enero del 2026

Hasta 300 euros en avión y 800 en taxi, el precio que tendrán que pagar algunos viajeros varados tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

DEPORTES

Ralf Schumacher avisa sobre el

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”

El padre de Davinchi, jugador del Getafe, se encuentra entre los desaparecidos por el accidente ferroviario de Adamuz