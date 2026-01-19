Espana agencias

El Nikkei cae un 0,65 % por la recogida de beneficios y las amenazas arancelarias de EEUU

Tokio, 19 ene (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cayó un 0,65 % este lunes por la toma de beneficios de los inversores y las amenazas arancelarias de Estados Unidos, aunque las bajadas se moderaron algo por las expectativas de un adelanto electoral en Japón que podría beneficiar a la actual mandataria, Sanae Takaichi.

El selectivo, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, se dejó 352,6 puntos, hasta ubicarse en 53.583,57 enteros, su tercera bajada consecutiva.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, retrocedió un leve 0,06 %, o 2,28 puntos, hasta situarse en 3.656,4 unidades.

Las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles del 10 % a los productos de varios países miembros de la OTAN que enviaron tropas a Groenlandia como medida de presión para que apoyen sus planes de anexionarse la isla ártica contribuyeron a las ventas de títulos en amplios sectores del parqué tokiota.

El fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, descendió un 1,28 %; y su rival Honda se dejó un 0,52 %.

El principal banco japonés, Mitsubishi UFJ, perdió un 1,24 %.

En el sector tecnológico, la firma de semiconductores Advantest cayó un 2,81 %, mientras que la firma Tokyo Electron avanzó un 0,07 % y la empresa Disco repuntó un 3 %.

El referente de la electrónica y el entretenimiento Sony bajó un 1,87 %.

Con todo, las empresas del sector de la defensa subieron por las expectativas a que el adelanto electoral en Japón, previsto para comienzos de febrero, beneficie a Takaichi, partidaria de aumentar el gasto fiscal para espolear la estancada economía japonesa.

El gigante Mitsubishi Heavy Industries avanzó un 4,72 % y su rival Kawasaki Heavy Industries se revalorizó un 4,33 %.

En la sección principal, 979 empresas bajaron frente a 571 que subieron, mientras que 52 cerraron sin cambios.

El volumen de negociación ascendió a 5,88 billones de yenes (unos 31.481 millones de euros). EFECOM

