El lateral Carlos Isaac abona su cláusula de rescisión y abandona el Córdoba

Córdoba, 19 ene (EFE).- El Córdoba anunció este lunes que el lateral derecho Carlos Isaac ha dejado de pertenecer a su disciplina, tras su desvinculación unilateral previo abono de su cláusula de rescisión para incorporarse, en principio y según fuentes próximas al club andaluz, al Widzew Lodz, de la Primera división polaca.

El club cordobesista confirmó la marcha del futbolista extremeño, de 27 años, en un escueto comunicado en el que agradece su "profesionalidad y esfuerzo" durante su etapa en El Arcángel y le desea suerte en sus futuros retos profesionales y personales.

Esta salida se produce apenas unas horas después de la derrota en el duelo andaluz ante el Málaga (0-1), un encuentro que el lateral de Navalmoral de la Mata (Cáceres) ya no disputó y en cuya previa el técnico del Córdoba, Iván Ania, reconoció que "lo normal" era que no estuviera disponible ante la inminencia de la operación.

La marcha del defensor supone un contratiempo importante para el esquema del entrenador asturiano, que afronta el inicio de la segunda vuelta con la retaguardia bajo mínimos debido a las numerosas bajas por lesión que asolan a su zaga.

El propio Ania aseguró en la rueda de prensa posterior al choque ante el Málaga que la dirección deportiva del club deberá acudir al mercado para cubrir esta vacante, ya que actualmente solo cuenta con Carlos Albarrán como lateral derecho específico en la plantilla.

Carlos Isaac, quien llegó libre en el verano de 2024 al Córdoba, procedente del Albacete, cierra así su periplo en el club blanquiverde tras haber sido una pieza fundamental durante la primera vuelta de LaLiga Hypermotion, en la que disputó 17 encuentros de liga, quince de ellos como titular, y acumuló más de 1.400 minutos de juego. EFE

