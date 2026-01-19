El Joventut amplía el contrato de Drell hasta final de temporada

Badalona (Barcelona), 19 ene (EFE).- El Joventut Badalona ha hecho efectiva la opción para ampliar el contrato del ala-pívot Henri Drell hasta final de temporada, según ha informado este lunes el club catalán en un comunicado.

El estonio, de 25 años, llegó a Badalona en septiembre pasado con un contrato temporal que fue renovado hasta enero de 2026, y finalmente acabará la temporada con la Penya, que valora que Drell "ha encajado a la perfección" en la plantilla de Dani Miret.

Henri Drell ha disputado 22 partidos oficiales con el Joventut, donde este curso ha hecho sus mejores marcas como profesional en la ACB. El jugador, que puede jugar de 4 y de 3, seguirá aportando su versatilidad al equipo verdinegro. EFE

jvs/gmh/fc