El Hospìtal Reina Sofía de Córdoba pide que solo se acuda en caso de necesidad urgente

Sevilla, 19 ene (EFE).- El Hospital Reina Sofía de Córdoba ha pedido a los ciudadanos que acudan a este centro sanitario "solo en caso de necesidad urgente" para no dificultar la atención a los heridos en el accidente de trenes en Adamuz, en el que han muerto al menos 21 personas y decenas han resultado heridas.

En un mensaje en las redes sociales, el hospital ha informado de que ha activado el plan de catástrofe externas para coordinar los recursos necesarios para atención de los heridos y han habilitado dos circuitos específicicos en la unidad de Urgencias.

Muchos profesionales de las diferentes especialidades médico quirúrgicas de adultos e infantil han acudido al hospital para ayudar en la atención a los heridos.

Por otra parte, la Junta de Andalucía ha activado el Plan de Actuación Territorial médico forense del Instituto de Medicina Legal, lo que implica que los 16 médicos forenses de Córdoba, cuatro psicólogos t dos trabajadores sociales están a disposición de la autoridad judicial y de los equipos de emergencia.

Además, los efectivos de Sevilla y Granada se encuentran en situación de alerta por si fuera necesario su activación. EFE

