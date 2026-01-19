Espana agencias

El hospital de Andújar (Jaén) recibe a once heridos, pero solo dos siguen ingresados

Jaén, 19 ene ( EFE).- Dos de las once personas que resultaron heridas anoche en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y fueron trasladadas al hospital Alto Guadalquivir de Andújar (Jaén) permanecen aún ingresadas este lunes.

El hospital de Andújar, un municipio situado a unos 50 kilómetros del lugar del accidente, empezó a recibir heridos a primera hora de la noche, ninguno de gravedad.

La mayor parte de los heridos sufren contusiones, magulladuras y distintos traumatismos, aunque esta mañana solo permanecen ingresados dos, ha informado la Junta de Andalucía.

La mayor parte de los heridos trasladados a Andújar viajaban en el tren Alvia desde Madrid y con destino a Huelva.

Después de pasar toda la noche en el hospital, la mayoría de los heridos trasladados a Andújar han partido esta mañana en autobús hacia su lugar de destino.

"Todo fue muy rápido y caótico, empezaron a caerse maletas y cuando pudimos salir de los vagones vimos una situación catastrófica", ha declarado uno de los heridos que viajaba hacia Huelva.

El Ayuntamiento de Andújar ha convocado para el mediodía una concentración silenciosa en apoyo a las víctimas y familiares del accidente.

También ha agradecido la labor de todos los profesionales sanitarios y ha recordado que ha puesto a disposición los hoteles de la ciudad para los familiares de heridos trasladados a Andújar. EFE

gd/bfv/jlg

