Espana agencias

El grupo ferroviario de Italia, principal propietario de Iryo, ofrece su apoyo a España

Guardar

Roma, 19 ene (EFECOM).- El grupo estatal italiano Ferrovie dello Stato (FS), que es el principal accionista de Iryo, ha expresado este lunes sus condolencias y ha ofrecido su apoyo a las autoridades españolas y a Renfe tras el accidente ferroviario del domingo en Adamuz (Córdoba), que ha causado hasta ahora 39 muertos y más de cien heridos.

"El Grupo FS Italiane expresa sus condolencias por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en España. La empresa manifiesta su cercanía a las familias de las personas involucradas", afirma en un comunicado.

La empresa pública italiana ha ofrecido su colaboración a las autoridades españolas y a Renfe para la futura investigación, según han explicado a EFE fuentes de FS, aunque aún se está determinando de qué manera participará debido a la fase temprana de la investigación.

El accidente del domingo entre dos trenes en Ademuz ha provocado al menos 39 muertos y más de un centenar de heridos, una cifra que no es definitiva, según han advertido las autoridades españolas.

Un tren de Iryo que había salido de Málaga con destino a Puerta de Atocha en Madrid llevaba a 317 personas a bordo cuando descarrilaron sus tres últimos vagones e invadieron la vía contigua, por la que en ese momento circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, que también sufrió un descarrilamiento.

El Grupo FS, mediante FS International, posee una participación mayoritaria del 51 % en ILSA, la compañía que opera los trenes de alta velocidad bajo la marca Iryo, el mayor operador privado de alta velocidad en España tras el proceso de liberalización ferroviaria impulsado por la Unión Europea (UE) que puso fin al monopolio de Renfe.

Así, a enero de 2026, el capital de Iryo se reparte entre: Trenitalia (51 %) -el operador estatal de Italia, dependiente de FS, que tomó el control mayoritario de la firma tras adquirir un 6 % adicional a finales de 2024-, Air Nostrum (25 %), la aerolínea franquiciada de Iberia, liderada por Carlos Bertomeu; y Globalvia (24 %), el grupo español especializado en la gestión de infraestructuras de transporte.

Iryo opera con veinte trenes ETR 1000 que realizan 65 conexiones diarias entre once ciudades y, desde el comienzo de sus operaciones en noviembre de 2022, ha superado los 17,5 millones de pasajeros, según datos proporcionados por la empresa.

Su nombre surge de la combinación de las palabras 'ir' y 'yo', y, durante sus tres primeros años de operación, la empresa mantuvo un historial de seguridad sin incidentes graves hasta este domingo. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Detienen en Málaga a una madre cuyo bebé de 4 meses dio positivo en cannabis

Infobae

La previsión de lluvia amenaza con dificultar los trabajos de rescate en Adamuz (Córdoba)

Infobae

Llega a España una nueva borrasca de alto impacto, Ingrid, con oleaje, lluvia y nevadas

Infobae

El comercio mundial se frenará en 2026 por impacto de aranceles, según Crédito y Caución

Infobae

El volumen de operaciones con Bizum creció un 53 % en 2025 y se situó en 67.751 millones

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz (Córdoba) y Rodalies, en directo: Adif mantiene suspendida la circulación en toda Cataluña

Cristina Pastor Recover, la jueza que estrena su plaza fija asumiendo la investigación del descarrilamiento de los dos trenes en Adamuz

Un hijo desheredado por su padre por falta de relación consigue recibir la legítima: no se pudo demostrar que la distancia entre ambos fuese su culpa

El sindicato de maquinistas Semaf convoca una huelga general tras los accidentes en Adamuz y Gelida

España participa en la misión militar “más visible” de la OTAN en 2026: 10.000 militares de 11 países distintos forman ‘Steadfast Dart 26’

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 21 enero

El Supremo reconoce como fija a una profesora tras más de una década de contratos temporales con la Administración Pública

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 21 de enero

Precio del aceite de oliva en España este miércoles 21 de enero

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 21 de enero

DEPORTES

La peña culé de Praga

La peña culé de Praga que nació por ‘amor’ a Messi y sufrirá ahora en Champions: “Me enamoré del club durante la mejor etapa del argentino”

Vinícius responde a los pitos y habla sobre la renovación: “No quiero que me abucheen en mi casa… Quiero seguir aquí mucho tiempo”

El Real Madrid consigue cambiar los pitidos del Bernabéu por aplausos y Vinicius logra el perdón de la grada blanca

El Real Madrid vuela sobre el Santiago Bernabéu para certificar una goleada en Champions ante el Mónaco

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid al Mónaco