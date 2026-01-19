El grupo ferroviario de Italia, principal propietario de Iryo, ofrece su apoyo a España

Roma, 19 ene (EFECOM).- El grupo estatal italiano Ferrovie dello Stato (FS), que es el principal accionista de Iryo, ha expresado este lunes sus condolencias y ha ofrecido su apoyo a las autoridades españolas y a Renfe tras el accidente ferroviario del domingo en Adamuz (Córdoba), que ha causado hasta ahora 39 muertos y más de cien heridos.

"El Grupo FS Italiane expresa sus condolencias por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en España. La empresa manifiesta su cercanía a las familias de las personas involucradas", afirma en un comunicado.

La empresa pública italiana ha ofrecido su colaboración a las autoridades españolas y a Renfe para la futura investigación, según han explicado a EFE fuentes de FS, aunque aún se está determinando de qué manera participará debido a la fase temprana de la investigación.

El accidente del domingo entre dos trenes en Ademuz ha provocado al menos 39 muertos y más de un centenar de heridos, una cifra que no es definitiva, según han advertido las autoridades españolas.

Un tren de Iryo que había salido de Málaga con destino a Puerta de Atocha en Madrid llevaba a 317 personas a bordo cuando descarrilaron sus tres últimos vagones e invadieron la vía contigua, por la que en ese momento circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, que también sufrió un descarrilamiento.

El Grupo FS, mediante FS International, posee una participación mayoritaria del 51 % en ILSA, la compañía que opera los trenes de alta velocidad bajo la marca Iryo, el mayor operador privado de alta velocidad en España tras el proceso de liberalización ferroviaria impulsado por la Unión Europea (UE) que puso fin al monopolio de Renfe.

Así, a enero de 2026, el capital de Iryo se reparte entre: Trenitalia (51 %) -el operador estatal de Italia, dependiente de FS, que tomó el control mayoritario de la firma tras adquirir un 6 % adicional a finales de 2024-, Air Nostrum (25 %), la aerolínea franquiciada de Iberia, liderada por Carlos Bertomeu; y Globalvia (24 %), el grupo español especializado en la gestión de infraestructuras de transporte.

Iryo opera con veinte trenes ETR 1000 que realizan 65 conexiones diarias entre once ciudades y, desde el comienzo de sus operaciones en noviembre de 2022, ha superado los 17,5 millones de pasajeros, según datos proporcionados por la empresa.

Su nombre surge de la combinación de las palabras 'ir' y 'yo', y, durante sus tres primeros años de operación, la empresa mantuvo un historial de seguridad sin incidentes graves hasta este domingo. EFECOM