Espana agencias

El grupo emiratí NMDC comprará el 51 % de Lantania Aguas

Madrid, 19 ene (EFECOM).- La empresa emiratí de ingeniería y construcción NMDC adquirirá el 51 % de Lantania Aguas, la filial del grupo español Lantania, que conservará el 49 % restante para crear un nuevo ente internacional en el sector del agua.

Una vez completada la transacción, que está sujeta a las aprobaciones reglamentarias habituales, operará bajo la denominación de Lantania NMDC Water, según ha indicado en un comunicado.

La sociedad mantendrá su sede en Sevilla, contará con una oficina regional en Abu Dabi y estará gestionada por el actual equipo directivo de Lantania Aguas, encabezado por Pedro Almagro como consejero delegado.

La compañía, compuesta por más de 300 profesionales, inicia sus operaciones con una cartera de proyectos en ejecución en varios países, por un valor total de 450 millones de euros.

El acuerdo establece una estructura de gestión conjunta que permitirá a la empresa reforzar su capacidad tecnológica, financiera y operativa, impulsando su presencia en mercados estratégicos como Oriente Medio, Norte de África, Europa, el sur y el Sudeste Asiático y Latinoamérica.

Según ha señalado el presidente y consejero delegado del Grupo Lantania, Federico Ávila, este acuerdo permitirá abordar conjuntamente grandes proyectos en el sector del agua.

Por su parte, el consejero delegado de NMDC Group, Yasser Zaghloul, ha declarado que esta adquisición marca la primera entrada en el mercado europeo y se alinea con sus objetivos estratégicos de expansión y diversificación de cartera.

Lantania Aguas desarrolla su actividad en todas las fases del ciclo del agua (captación, potabilización, distribución, depuración y la devolución al medio natural) y su cartera incluye grandes desaladoras como Jubail (600.000 m3/día) y Ras Mohaisen (300.000 m3/día) en Arabia Saudí, entre otras. EFECOM

