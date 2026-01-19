Espana agencias

El Govern ve "una mayoría grande" en la UE a favor de reconocer las lenguas cooficiales

Barcelona, 19 ene (EFE).- El conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, ha asegurado este lunes que existe "una mayoría muy grande" de Estados europeos "dispuestos" a aceptar la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en las instituciones comunitarias.

"En estos momentos, ya hay una mayoría muy grande de Estados que están dispuestos a aceptar la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea", ha celebrado el conseller en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Barcelona.

Duch, que considera el asunto como una "cuestión de justicia lingüística", ha puntualizado que hay que "acabar de convencer a los últimos" países reticentes, ya que es necesaria la unanimidad de los Veintisiete para aprobar la oficialidad de las lenguas.

Ha recordado la puesta en marcha el pasado octubre de un "grupo de trabajo bilateral" entre España y Alemania para alcanzar un acuerdo en esta materia.

"Lo que queremos es avanzar de manera bilateral para que, cuando vuelva a ponerse este tema encima de la mesa, podamos contar también con el apoyo de este país y de aquellos que, de alguna manera, puedan ser convencidos", ha detallado el conseller.

Asimismo, ha opinado que, si el PP apoyase la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE, se conseguirían avances "mucho más rápido".

Por otra parte, Duch ha advertido de la emergencia de un "mundo diferente al conocido" hasta la fecha, "más competitivo y más fragmentado", por lo que ha pedido no ser "ni ingenuos ni ir divididos".

"Nos hace falta una UE mucho más integrada política y económicamente, más autónoma en muchos ámbitos, más convencida de la importancia de defender sus valores. Lo que ahora llamamos el 'rearme moral de Europa'", ha concretado. EFE

