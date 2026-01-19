El Govern repudia la "bajeza moral" de Sílvia Orriols por su mensaje sobre Illa

Barcelona, 19 ene (EFE).- La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha denunciado este lunes la "bajeza moral" de la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, por su mensaje sobre la hospitalización del presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Después de que ayer domingo Illa informara en la red social X de que tendría que permanecer unos días en el Hospital Vall d'Hebron tras sufrir un cuadro de dolor lumbar y una pérdida de fuerza en músculos de las extremidades inferiores, Orriols publicó un mensaje en tono de reproche hacia el presidente catalán: "¿Tú también has tenido que esperar tanda en una camilla en los pasillos como el resto de mortales? ¿O has tenido habitación al instante?".

Este lunes, Orriols ha insistido con otro mensaje en X: "No puedes entender las deficiencias, carencias y drama de los servicios públicos si no sigues el mismo circuito que el resto de ciudadanos. Y decir esto no es ser insensible, es ser realista".

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Paneque ha asegurado que, conociendo "el historial" de la alcaldesa de Ripoll (Girona) y líder de Aliança Catalana, no le sorprende su comportamiento, aunque sí ha mostrado su repulsa hacia la "bajeza moral" de Orriols.

Esta actitud "no conecta con la manera de hacer de los catalanes y las catalanas", ha recalcado la portavoz del Govern, que ha recordado que dirigentes de partidos de distinto signo transmitieron a Illa mensajes de ánimo ante su dolencia.

JxCat, principal partido de la oposición, publicó un comunicado en el que expresaba su "deseo de una rápida y plena recuperación" de Illa, mientras que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, el líder del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, y la presidenta de Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, entre otros, también le transmitieron palabras de apoyo.

El expresidente del Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña Jaume Padrós ha replicado a Orriols: "El problema de salud del president Illa precisaba de una acción urgente y la actuación de los servicios sanitarios fue y está siendo la adecuada. Usted habla sin saber nada. Injustificable el uso de la insidia y de un comportamiento deshumanizador y carente de mínima empatía". EFE