Espana agencias

El Govern repudia la "bajeza moral" de Sílvia Orriols por su mensaje sobre Illa

Guardar

Barcelona, 19 ene (EFE).- La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha denunciado este lunes la "bajeza moral" de la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, por su mensaje sobre la hospitalización del presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Después de que ayer domingo Illa informara en la red social X de que tendría que permanecer unos días en el Hospital Vall d'Hebron tras sufrir un cuadro de dolor lumbar y una pérdida de fuerza en músculos de las extremidades inferiores, Orriols publicó un mensaje en tono de reproche hacia el presidente catalán: "¿Tú también has tenido que esperar tanda en una camilla en los pasillos como el resto de mortales? ¿O has tenido habitación al instante?".

Este lunes, Orriols ha insistido con otro mensaje en X: "No puedes entender las deficiencias, carencias y drama de los servicios públicos si no sigues el mismo circuito que el resto de ciudadanos. Y decir esto no es ser insensible, es ser realista".

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Paneque ha asegurado que, conociendo "el historial" de la alcaldesa de Ripoll (Girona) y líder de Aliança Catalana, no le sorprende su comportamiento, aunque sí ha mostrado su repulsa hacia la "bajeza moral" de Orriols.

Esta actitud "no conecta con la manera de hacer de los catalanes y las catalanas", ha recalcado la portavoz del Govern, que ha recordado que dirigentes de partidos de distinto signo transmitieron a Illa mensajes de ánimo ante su dolencia.

JxCat, principal partido de la oposición, publicó un comunicado en el que expresaba su "deseo de una rápida y plena recuperación" de Illa, mientras que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, el líder del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, y la presidenta de Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, entre otros, también le transmitieron palabras de apoyo.

El expresidente del Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña Jaume Padrós ha replicado a Orriols: "El problema de salud del president Illa precisaba de una acción urgente y la actuación de los servicios sanitarios fue y está siendo la adecuada. Usted habla sin saber nada. Injustificable el uso de la insidia y de un comportamiento deshumanizador y carente de mínima empatía". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Barça-Bidasoa y Logroño-Valladolid, semifinales de la Copa de España en Gran Canaria

Infobae

Aitor Ruibal: "Jugar en casa, con nuestra gente, siempre nos viene mejor"

Infobae

Siete ultras evitan cárcel al aceptar penas mínimas por extorsión y devolver 135.000€

Infobae

Mbappé y Arbeloa mandan su apoyo a los familiares de las víctimas del accidente de Adamuz

Infobae

Jaime Fernández: “Es un partido muy importante para recuperar sensaciones”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un agente de la Policía

Un agente de la Policía Nacional de Extranjería y Fronteras de Madrid entre los fallecidos del descarrilamiento de los dos trenes en Adamuz

Transparencia pide al Gobierno que facilite los criterios de reparto de publicidad institucional

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: en las próximas horas la “maquinaria pesada” empezará los trabajos para excarcelar los cuerpos atrapados

Vídeo | Las imágenes aéreas del accidente ferroviario de Adamuz: una recta con un cambio de vía, dos trenes y cientos de rescatistas

El Gobierno admitió en junio de 2025 dos incidencias en los sistemas eléctricos y de señalización en el tramo del descarrilamiento de los trenes en Adamuz

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once hoy, 19 de enero del 2026

Triplex de la Once: combinación ganadora del Sorteo 1 del lunes 19 de enero del 2026

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

Comprobar Super Once: resultados ganadores del Sorteo 2 de este 19 enero del 2026

Super Once: resultados ganadores del Sorteo 1 HOY, 19 de enero del 2026

DEPORTES

Helmut Marko habla sobre la

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival