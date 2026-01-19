Espana agencias

El Gobierno de Gibraltar da luz verde a la firma del tratado con la Unión Europea

Guardar

Algeciras (Cádiz), 19 ene (EFE).- El Gabinete Ministerial de Gibraltar ha aprobado el texto del tratado que regirá la futura relación entre este territorio con la Unión Europea.

En un comunicado, el Gobierno del Peñón ha explicado que ha examinado una versión del texto que aún no ha sido sometida a una revisión jurídica definitiva, aunque se considera poco probable que se produzcan cambios de carácter político durante dicho proceso legal.

Después de seis extensas reuniones celebradas en las dos últimas semanas, el Gabinete Ministerial de Gibraltar ha aprobado ahora el tratado para su ratificación, siempre que no se introduzcan cambios en el significado del texto aprobado durante la revisión legal.

Una vez que se disponga del texto definitivo, este será presentado al Parlamento de Gibraltar mediante una moción sujeta a enmiendas para su debate.

La aprobación por parte del Parlamento de Gibraltar será la señal para que el Reino Unido prosiga con sus propios procedimientos de ratificación del tratado. EFE

adw/fs/jlp

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

1-0. La Juve se complica la vida

Infobae

Jokic y Antetokounmpo encabezan los elegidos para el 'All-Star' 2026 de la NBA

Infobae

Un acertante de Valencia gana 1.459.178 euros en la Primitiva

Infobae

Fred Grim: Tenemos una posibilidad muy pequeña de pasar, pero hay que ganar dos partidos

Infobae

Desaparece la estatua de Seve Ballesteros en Pedreña, su localidad natal

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Óscar Puente pone fecha provisional

Óscar Puente pone fecha provisional a la reapertura de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía: será el próximo 2 de febrero

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: ascienden a 40 las víctimas mortales y 12 de los heridos siguen en la UCI

La investigación del accidente de tren en Adamuz apunta a que los dos últimos vagones del Iryo chocaron con el Alvia

Salvador Illa, diagnosticado con osteomielitis púbica, una enfermedad muy poco frecuente pero con una evolución “muy favorable”

Las principales formaciones de Aragón retrasan la campaña electoral por el accidente de Adamuz, excepto Vox: “No vamos a dejar de trabajar ni un solo día”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: conoce

Triplex de la Once: conoce la combinación ganadora del Sorteo 4 de este lunes 19 de enero

Jugada ganadora y resultado del Sorteo 4 de Super Once este lunes 19 de enero del 2026

España gana el pulso económico a Europa: el FMI prevé que crecerá en 2026 el doble que la eurozona y solo una décima menos que EEUU

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy, 19 de enero del 2026

Hasta 300 euros en avión y 800 en taxi, el precio que tendrán que pagar algunos viajeros varados tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

DEPORTES

Ralf Schumacher avisa sobre el

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”

El padre de Davinchi, jugador del Getafe, se encuentra entre los desaparecidos por el accidente ferroviario de Adamuz