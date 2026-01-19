El fútbol andaluz traslada sus condolencias a las familias de las personas fallecidas

Sevilla, 19 ene (EFE).- El fútbol andaluz ha expresado su consternación por el accidente entre dos trenes en Adamuz (Córdoba), en el que han muerto al menos 21 personas, y clubes como el Córdoba CF, Real Betis, Sevilla FC, Málaga o Cádiz han trasladado sus condolencias a las familias y amigos de los fallecidos, y deseado una pronta recuperación a las decenas de heridos.

En un comunicado, el club cordobés muestra "su más profundo pesar por el fallecimiento de las personas víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz", envía su "más sincero pésame a sus familiares y seres queridos", desea "una pronta recuperación" a los heridos y traslada su "apoyo a quienes se han visto afectados por este suceso".

El Málaga CF también trasladó a través de la red social X su "más sentido pésame a los familiares y amigos de las víctimas mortales y añadió: "nuestros pensamientos siguen con los servicios de emergencias que se afanan en el accidente".

Tras el partido de LaLiga Hypermotion disputado en la noche de este domingo por ambos equipos en el Nuevo Arcángel de la capital cordobesa, que acabó con triunfo malaguista por 0-1, los técnicos del Córdoba, Iván Ania, y del Málaga, Juan Francisco Funes, comenzaron sus ruedas de prensa con sendos mensajes de pésame y cariño y ánimo a los afectados.

"Antes de nada, quería mandar en nombre de todo el Córdoba y del cordobesismo un mensaje de pésame a los familiares de los fallecidos en el accidente ferroviario. Mucho ánimo a los heridos y que tengan una pronta recuperación", manifestó el entrenador del conjunto cordobesista.

Su homólogo en el Málaga también se mostró "muy triste" por el accidente. "A los jugadores les digo que hay que vivir sin saber si vamos a estar mañana, porque la realidad te golpea una y otra vez. Quiero mandar un fuerte abrazo a las familias de las víctimas. Va a ser una noche larga y dura. Son sucesos que muestran la dureza de la vida", dijo.

Entre otros clubes andaluces, el Sevilla FC envió a través de su cuenta de X "sus condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos en el trágico accidente de tren" registrado en la provincia de Córdoba y deseó una "pronta recuperación a los heridos. Descansen en paz", concluyó.

"El Real Betis Balompié transmite sus condolencias a las familias y seres queridos de los fallecidos en el accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba. De la misma manera, deseamos una pronta recuperación a todos los heridos", indicó, por su parte, el club verdiblanco.

El siniestro ocurrió a las 19.39 horas, cuando un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga a las 18.40 horas con destino a Puerta de Atocha con 317 personas, descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con origen en Madrid y destino a Huelva, que también descarriló. EFE