Espana agencias

El FMI mejora en tres décimas su previsión de crecimiento para EEUU en 2026 hasta el 2,4 %

Guardar

Washington, 19 ene (EFECOM).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha mejorado en tres décimas su previsión de crecimiento para EE.UU. en 2026, hasta el 2,4 %, con respecto a su anterior pronóstico de octubre, en un momento en el que amainan los efectos de la guerra comercial, según su nuevo informe de perspectivas globales publicado este lunes.

El organismo rebaja a su vez en una décima la expansión del producto interior bruto (PIB) de la primera economía mundial en 2027, que aun así mantendría un crecimiento firme del 2 % el año próximo.

En lo que respecta a este año, el FMI considera que la economía estadounidense está ahora mismo "respaldada por la política fiscal y de tipos más baja, al tiempo que el impacto de las acrecentadas barreras comerciales se disipa".

La revisión en 0,3 puntos porcentuales al alza en su estimación refleja un repunte de la actividad prevista para este primer trimestre de 2026 en comparación con el cuarto de 2025, marcado por el cierre del Gobierno Federal más largo en la historia del país (53 días).

En 2027 la entidad prevé que el crecimiento se mantenga “sólido” gracias al impulso de los incentivos para la inversión de capital derivados de la ley de recortes fiscales que abanderó el presidente Donald Trump y aprobó el Congreso el pasado julio.

También pronostica que el impulso generado por el sector tecnológico se modere, pero siga compensando los efectos de la fuerte caída de la inmigración derivada de las estrictas políticas del Gobierno Trump y el enfriamiento del consumo de los estadounidenses.

En ese sentido, el informe subraya que pese a la moderación de la inflación en el país (la subida del IPC de diciembre fue del 2,7 %) el “alto coste de vida sigue siendo la preocupación más importante citada en las encuestas”.

El FMI estima también que la Fed estadounidense optará en 2026 por seguir flexibilizando su política monetaria de manera gradual tras mantener “una postura ligeramente contractiva motivada por los aranceles” implementados por la Administración estadounidense.

También subraya la importancia de que la entidad emisora mantenga su independencia en un momento en que los ataques de Trump contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se intensifican y en el que el republicano ha asegurado que nombrará a un candidato para sustituirlo a partir de mayo que esté en sintonía con sus opiniones sobre los tipos de interés, los cuales considera que deberían estar cercanos al 0 %.

“La interferencia política en instituciones económicas independientes podría aumentar el riesgo de errores en materia de política (monetaria) y erosionar la confianza pública”, asevera el texto”.

En sus proyecciones, el FMI emplea un escenario en el que el Tribunal Supremo estadounidense, que debe pronunciarse pronto acerca de la legalidad sobre la mayoría de los aranceles impuestos por Trump, mantiene intactos los gravámenes, aunque reconoce el complejo escenario que se abriría en el caso de que falle a favor de retirarlos.

“Una decisión así inyectaría otra capa de incertidumbre en materia de política comercial en la economía global”, explicó en una comparecencia con medios para presentar el informe el economista jefe del FMI, Olivier Gourinchas.

El informe del FMI subraya también el enorme peso que la inteligencia artificial (IA) ha tenido en el rendimiento de Wall Street y en la inversión corporativa en EE.UU.

Si las aportaciones de la IA acaban decepcionando “podría producirse una fuerte caída de la inversión real en el sector de la alta tecnología, así como del gasto en adopción de IA en otros sectores, y una corrección más prolongada de las valoraciones en bolsa”, apunta el informe, que recuerda que esto podría deparar consecuencias negativas para el consumo privado, la inversión y los flujos comerciales.

Por otra parte, una rápida adopción de la IA “podría mejorar significativamente la productividad e impulsar las perspectivas de crecimiento a medio plazo”. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

ERC tramitará en febrero la ley para recaudar el IRPF si no hay acuerdo con el Gobierno

Infobae

Cataluña se ofrece a acoger organismos de la ONU que están bajo "presión" de Trump

Infobae

El hospital de Andújar (Jaén) recibe a once heridos, pero solo dos siguen ingresados

Infobae

Feijóo convoca una reunión de seguimiento por el accidente con el expresidente de Renfe y cargos del PP

Tras el siniestro ferroviario en Córdoba, el líder popular reunirá a figuras clave en transportes y sanidad, mientras mantiene comunicación directa con responsables autonómicos y expertos para obtener actualizaciones sobre la infraestructura y coordinar la respuesta institucional

Feijóo convoca una reunión de

Coco Gauff acelera hacia tercera ronda

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

8 trucos para descongelar los

8 trucos para descongelar los cristales del coche

Última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo: continúan las labores de desescombro y la cifra de muertos se eleva a 42

El PP andaluz cuela una “enmienda intrusa” para hacer desaparecer las multas económicas contra cargos públicos que incumplan la Ley de Transparencia

Hablamos con un maquinista sobre la toma de decisiones y la seguridad ferroviaria: “Cuando hay una vibración peligrosa, el tren lo detecta y baja la velocidad”

Metro de Madrid ‘cede’ 124 plazas de garaje al Atleti por 80 euros al año y permite que empleados del club accedan al Depósito de Canillejas, una instalación considerada crítica

ECONOMÍA

Tipo de cambio: precio del

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 21 de enero

Las autonomías pierden fuelle: su economía crecerá este año, pero menos que el pasado, con la Comunidad Valenciana y Madrid a la cabeza

Resultados del Super Once del Sorteo 5 de hoy martes 20 de enero de 2026

El Tribunal Supremo da la razón al Gobierno sobre los topes a la subida del precio del alquiler

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

DEPORTES

La peña culé de Praga

La peña culé de Praga que nació por ‘amor’ a Messi y sufrirá ahora en Champions: “Me enamoré del club durante la mejor etapa del argentino”

Vinícius responde a los pitos y habla sobre la renovación: “No quiero que me abucheen en mi casa… Quiero seguir aquí mucho tiempo”

El Real Madrid consigue cambiar los pitidos del Bernabéu por aplausos y Vinicius logra el perdón de la grada blanca

El Real Madrid vuela sobre el Santiago Bernabéu para certificar una goleada en Champions ante el Mónaco

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid al Mónaco