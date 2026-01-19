Espana agencias

El FMI avisa del riesgo de las injerencias políticas en los bancos centrales

Guardar

Bruselas, 19 ene (EFECOM).- El Fondo Monetario Internacional insistió este lunes en que la independencia de los bancos centrales es "primordial" y advirtió del riesgo para el crecimiento económico mundial si esta se debilita, en alusión a la Reserva Federal de EE.UU.

"Una credibilidad debilitada de los bancos centrales, incluida la Reserva Federal de Estados Unidos, que resulte en unas expectativas de inflación más altas y una menor demanda global de activos de Estados Unidos, podría reducir en un 0,3 % el resultado global en 2026", dijo el economista jefe del FMI, Olivier Gourinchas, en una rueda de prensa para presentar la actualización de sus Perspectivas Económicas Globales.

"Desafortunadamente, las amenazas a la independencia de los bancos centrales están aumentando y deben ser resistidas firmemente", añadió Gourinchas, después de que en las últimas semanas se hayan intensificado los ataques del presidente estadounidense, Donald Trump, contra el presidente de la Fed, Jerome Powell.

El economista jefe del FMI incidió en que esta independencia es necesaria, en particular para que los bancos puedan responder con agilidad, ya sea endureciendo su política monetaria si aumentan las presiones de demanda o suavizándola si persisten las debilidades del mercado laboral o se produce una corrección en los mercados.

"La independencia de los bancos centrales es absolutamente crítica y una de las lecciones más importantes de los últimos cuarenta años", subrayó Gourinchas.

El economista destacó que la credibilidad de la que gozan ahora los bancos centrales ha marcado la diferencia entre la gestión de episodios de inflación como el de los años setenta y el acaecido tras la crisis del covid-19, cuando las políticas adoptadas por estas instituciones permitieron acometer un proceso de desinflación sin que se produjese una recesión en las economías avanzadas.

"Es un logro importante", dijo Gourinchas, para quien esta credibilidad emana de la confianza en que los bancos centrales podrán desplegar sus herramientas sin interferencias políticas y "debe ser preservada".

Si esta credibilidad faltase, añadió, aumentarían las expectativas de inflación, generando un incremento de los precios, más volatilidad en el mercado de divisas, más inestabilidad macroeconómica y menos crecimiento, y los bancos centrales tendrían muchas más dificultades para restaurar la estabilidad de precios.

De hecho, el informe presentado hoy por el FMI incluye las injerencias políticas entre los riesgos para la economía global en 2026 y 2027, años para los que pronostica un crecimiento "resiliente", del 3,3 % y 3,2 %, respectivamente.

“La interferencia política en instituciones económicas independientes podría aumentar el riesgo de errores en materia de política (monetaria) y erosionar la confianza pública”, recalca el texto.

Aunque el FMI ya había hecho esta advertencia en octubre, esta vez se produce en un contexto de aumento de los ataques de Trump a Powell, quien ha denunciado la "presión" de la Administración tras conocer que la Fiscalía de Washington le investiga por un supuesto sobrecoste en la renovación de la sede de la Fed en Washington.

Trump ha asegurado que a partir de mayo nombrará a un candidato para sustituirlo que esté en sintonía con sus opiniones sobre los tipos de interés, que, en su opinión, deberían estar cercanos al 0 %. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Desmantelan una macrofábrica ilegal de tabaco con material valorado en 3 millones de euros

Infobae

La Armada vigila el paso de dos buques rusos por aguas de interés nacional en una semana

Infobae

Beltrán: "Siempre he dado lo mejor de mí por el Celta"

Infobae

Ter Stegen a su llegada a Girona: "Tengo muchas ganas de empezar"

Infobae

Presidente del Betis: "Pese a las bajas, hay un compromiso para sacar el partido adelante"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz (Córdoba) y Rodalies, en directo: Adif vuelve a limitar a 160 km/h la velocidad en un tramo de la línea Madrid-Barcelona

Cristina Pastor Recover, la jueza que estrena su plaza fija asumiendo la investigación del descarrilamiento de los dos trenes en Adamuz

Un hijo desheredado por su padre por falta de relación consigue recibir la legítima: no se pudo demostrar que la distancia entre ambos fuese su culpa

El sindicato de maquinistas Semaf convoca una huelga general tras los accidentes en Adamuz y Gelida

España participa en la misión militar “más visible” de la OTAN en 2026: 10.000 militares de 11 países distintos forman ‘Steadfast Dart 26’

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 21 enero

Juanma Lorente, abogado: “El permiso de cuatro días por fuerza mayor que tienes en el trabajo se puede disfrutar por horas”

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 21 enero

El Supremo reconoce como fija a una profesora tras más de una década de contratos temporales con la Administración Pública

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 21 de enero

DEPORTES

La peña culé de Praga

La peña culé de Praga que nació por ‘amor’ a Messi y sufrirá ahora en Champions: “Me enamoré del club durante la mejor etapa del argentino”

Vinícius responde a los pitos y habla sobre la renovación: “No quiero que me abucheen en mi casa… Quiero seguir aquí mucho tiempo”

El Real Madrid consigue cambiar los pitidos del Bernabéu por aplausos y Vinicius logra el perdón de la grada blanca

El Real Madrid vuela sobre el Santiago Bernabéu para certificar una goleada en Champions ante el Mónaco

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid al Mónaco