El exfutbolista Cordón, padre de Davinchi (Getafe), entre hospitalizados tras el accidente

Huelva, 19 ene (EFE).- El exfutbolista David Cordón, padre del jugador del Getafe 'Davinchi' y al que en las últimas horas se había dado por desaparecido, se encuentra entre las 43 personas hospitalizadas por las heridas sufridas en el accidente de dos trenes ocurrido el domingo en Adamuz (Córdoba), que ha causado al menos 39 muertos y más de un centenar de heridos.

Entre estos últimos está David Cordón Mesa (Madrid, 1975), de 50 años, antiguo jugador del Atlético de Madrid, Sevilla y Recreativo de Huelva, entre otros clubes, exinternacional con la selección española de fútbol playa y padre del joven lateral onubense del Getafe David Cordón Mancha, conocido como ‘Davinchi’.

Fuentes cercanas a la familia indicaron a EFE de que, desde el domingo y en la mañana de este lunes, no pudieron comunicarse ni tener información alguna acerca de cómo se encontraba David Cordón, con lo que durante las últimas horas se le dio por desaparecido, hasta que finalmente se ha confirmado que está entre los heridos y hospitalizado, sin que haya trascendido el alcance de sus lesiones.

El padre de Davinchi se desplazó este pasado fin de semana a Madrid para presenciar con su hijo el encuentro del Getafe ante el Valencia y el domingo tomó un tren Alvia de regreso a Huelva, el que resultó accidentado a la altura de la localidad cordobesa de Adamuz tras chocar con el tren Iryo que iba por la vía contraria desde Málaga hasta Puerta de Atoche, después del descarrilamiento de este último.

David Cordón Mesa nació en Madrid y fue futbolista de equipos como el Atlético de Madrid B (1994-1997), el Sevilla (1997-1999) y el Recreativo de Huelva (1999-2000). Después jugó en el Cartagena (2002-03), el Eibar, el Cacereño, el Zamora y el Real Unión, entre otros equipos. El último fue el Villaralbo CF en 2010.

También hizo carrera en la selección española de fútbol playa, con la que logró los subcampeonatos mundiales de 2003 y 2004 y los campeonatos de Europa de 2001 y 2004. Además, fue elegido mejor jugador de la Euroliga en 2004.

Cordón es una persona muy querida en Huelva. Es enfermero en el Hospital Juan Ramón Jiménez de esta ciudad andaluza y en 2019 encarnó a uno de los Reyes Magos en la Gran Cabalgata del 5 de enero.

Su hijo Davinchi, de 18 años, se formó en el Recreativo de Huelva y el pasado verano llegó al Getafe, equipo con el que debutó en Primera División y en el que ahora se recupera de una grave lesión de rodilla.

Antes de conocerse, por fuentes próximas a la familia, que está ingresado en uno de los hospitales a los que fueron trasladados los heridos en el accidente ferroviario, el Getafe CF publicó en la red social un mensaje pidiendo prudencia ante la incertidumbre sobre el paradero del padre de su futbolista.

"Desde el Getafe C.F., y ante las informaciones publicadas en relación al padre de nuestro jugador David Cordón "Davinchi”, rogamos el máximo respeto, prudencia y solidaridad. Mantenemos la esperanza en nuestros corazones. Gracias a todos por la comprensión", indicó en su escrito el club madrileño. EFE

